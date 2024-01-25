Bloomberg: рост зарплат в России приближает новую мобилизацию

Рост зарплат в гражданском секторе экономики и кадровый голод приближают Россию к новой мобилизации, пишет Bloomberg.

Зарплаты инженеров, механиков, операторов машин, электриков, сварщиков, водителей и курьеров в прошлом году выросли на 8-20%, отмечает агентство. Так, водители грузовиков могут рассчитывать на зарплату до трёх тысяч долларов в месяц (около 270 тысяч рублей), специалисты кузовного ремонта – на две тысячи долларов в месяц. В этих условиях компенсация участника войны перестала выглядеть такой уж большой, подчёркивает Bloomberg.



На это накладывается конкуренция между предприятиями и огромный дефицит кадров. “Такого кадрового голода не было никогда”, - сказал агентству источник в крупной сырьевой компании.

По данным Superjob, 85% российских компаний не хватает сотрудников, 93% отказались от сокращений, а число вакансий в 2023 году выросло в 1,5 раза. Согласно недавнему опросу Института Гайдара, дефицит работников испытывают 47% промышленных предприятий - это абсолютный максимум с 1996 года.

В числе негативных факторов рынка труда – последствия утечки квалифицированных специалистов на волне частичной мобилизации в сентябре 2022 года и отъезд мигрантов из стран СНГ из-за инфляции и ослабевшего рубля.



“Стратегия России по привлечению контрактников огромными выплатами и бонусами была рассчитана на короткий конфликт", - говорит экономист Bloomberg по России Александр Исаков. "По мере того, как рыночные зарплаты приближаются к военным выплатам, государству придётся выбирать между ещё большими бюджетными тратами на войну, снижением притока контрактников и новой частичной мобилизацией", - считает он.