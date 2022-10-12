Русский исход. Эфир в 18:30

2022-й оказался рекордным на эмиграцию из России – от войны, репрессий и эмиграции уехали от 500 тысяч до 1 миллиона человек, в основном молодых квалифицированных специалистов. Как отразится отток человеческого капитала на России? Смогут ли они организовать сети диаспоры? И почему им не всегда рады на новом месте?



Участвуют: социолог университета Хельсинки Маргарита Завадская, научный сотрудник центра изучения Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин, журналист Зураб Джавахадзе. Эфир в 18:30.

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