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Археология

Русский исход. Эфир в 18:30

Люди и автомобили в очереди на контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе

Маргарита Завадская, Николай Митрохин и Зураб Джавахадзе – о дилеммах антивоенной эмиграции

2022-й оказался рекордным на эмиграцию из России – от войны, репрессий и эмиграции уехали от 500 тысяч до 1 миллиона человек, в основном молодых квалифицированных специалистов. Как отразится отток человеческого капитала на России? Смогут ли они организовать сети диаспоры? И почему им не всегда рады на новом месте?

Участвуют: социолог университета Хельсинки Маргарита Завадская, научный сотрудник центра изучения Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин, журналист Зураб Джавахадзе. Эфир в 18:30.

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