Чиновники США и Евросоюза обсуждают возможные меры по ограничению импорта нефти в ЕС из России и сокращению доходов, которые Москва получает от продажи сырья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Обсуждаемые варианты включают полный запрет поставок, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине.

По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой "максимально сильный удар" можно нанести по президенту России Владимиру Путину.

Одно из опасений США заключается в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.

Как утверждают источники издания, Евросоюз может выдвинуть предложения для обсуждения странам ЕС уже на следующей неделе. По мнению одного из собеседников Bloomberg, странам Евросоюза будет проще достичь консенсуса относительно ограничения импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другую продукцию.