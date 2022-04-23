Чиновники США и Евросоюза обсуждают возможные меры по ограничению импорта нефти в ЕС из России и сокращению доходов, которые Москва получает от продажи сырья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Обсуждаемые варианты включают полный запрет поставок, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине.
По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой "максимально сильный удар" можно нанести по президенту России Владимиру Путину.
Одно из опасений США заключается в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.
Как утверждают источники издания, Евросоюз может выдвинуть предложения для обсуждения странам ЕС уже на следующей неделе. По мнению одного из собеседников Bloomberg, странам Евросоюза будет проще достичь консенсуса относительно ограничения импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другую продукцию.
- 22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведет лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе. Он добавил, что в результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта.
- Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привезти к остановке экономики нескольких стран.
- Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.
- Ранее эмбарго ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.
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