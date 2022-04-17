Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Новый пакет санкций ЕС против Москвы затронет Сбербанк и поставки нефти

Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Киев

Обсуждаемый шестой пакет санкций Евросоюза против Москвы за российское вторжение в Украину затронет банковский сектор, в частности Сбербанк, а также поставки нефти, сообщила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Дальше мы смотрим на банки, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы, связанные с энергетикой", - сказала фон дер Ляйен в ответ на просьбу выделить ключевые пункты дальнейших санкций.

Как отметила глава Еврокомиссии, Брюссель разрабатывает сейчас "умные механизмы", которые позволят включить в новый пакет ограничений меры, связанные с российской нефтью. "Нельзя допустить, чтобы президент Путин получил ещё более высокие цены на других рынках за поставки, которые иначе пошли бы в Европейский Союз", - сказала фон дер Ляйен, назвав главной задачей европейского руководства "сокращение доходов Путина".

Агентство Reuters в связи с высказываниями фон дер Ляйен пишет, что до сих пор ЕС, вводя санкции против Москвы, "щадил" российский Сбербанк, который - наряду с Газпромбанком - считается одним из основных каналов оплаты за российские нефть и газ. Евросоюз пока продолжает покупать российские энергоносители несмотря на военное вторжение России в Украину.

Пятый пакет санкций против России ЕС ввёл ранее в апреле. Он предписывает, среди прочего, закрыть странам-членам европейского блока порты для судов из России – за рядом исключений.

Агентство Associated Press сообщило в воскресенье, что запрет на заход в свои порты российских судов ввели власти Болгарии. Исключение София делает для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС. Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG