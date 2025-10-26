Bloomberg: Трампу непросто убедить арабские страны вложиться в Газу

Убедить арабские и мусульманские страны выделить миллиарды долларов на восстановление Газы может оказаться непростой задачей для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ООН оценивает стоимость восстановления Газы в 70 миллиардов долларов.

При этом Саудовская Аравия ограничена падением нефтяных доходов и завершением практики безвозвратных грантов, ОАЭ требуют "политической ясности" и полного разоружения палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, а Катар настаивает на гарантиях выполнения Израилем условий соглашения.

Все стороны стремятся получить право голоса в вопросах более широкого управления территорией.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа лидеры США, Египтаю, Турции и Катара подписали 13 октября в Каире. Перед этим Трамп во время выступления в Иерусалиме перед парламентом Израиля поблагодарил арабские и мусульманские страны "за их приверженность делу безопасного восстановления Газы" и обещание выделить деньги на восстановление сектора.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что наибольший экономический вклад в восстановление Газы внесут страны Персидского залива, тогда как от Вашингтона потребуется "дипломатическое участие".

Кроме того, Трамп сообщил журналистам пресс-пула Белого дома, что в секторе Газа скоро будет развёрнут международный воинский контингент для поддержания стабильности. Точных сроков президент не назвал, отметив, что это произойдёт "довольно быстро".

По данным The Times of Israel, стабилизационные силы Египет. В их состав также войдут военнослужащие Азербайджана, Индонезии и Турции. Участия европейских или британских войск не ожидается.

США настаивают, чтобы корпус имел мандат ООН, но действовал не как классическая миротворческая миссия, а по модели международных сил на Гаити, занимающихся борьбой с организованной преступностью.

Развёртывание такого контингента — одно из положений плана Трампа по урегулированию в Газе.