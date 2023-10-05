Bloomberg: в Турции пройдёт третья встреча по достижению мира в Украине

В конце года в Стамбуле должна пройти третья международная встреча по достижению мира в Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По сведениям агентства, участники будут обсуждать идеи достижения прочного мира в Украине. Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности разных стран, в том числе США. Также, по словам источников Bloomberg, на саммите хотят видеть Китай, но пока неясно, направит ли Пекин своего представителя.

Россия на встречу не приглашена – как и на предыдущие, которые прошли в Дании и в Саудовской Аравии летом. Последнюю МИД России называл "попыткой сколотить антироссийскую коалицию".

Украина и её союзники пытаются убедить страны, сохраняющие нейтралитет по отношению к российской агрессии, выступить против Москвы. Такие встречи рассматриваются как возможность для Украины объяснить этим странам – среди них Bloomberg называет Бразилию и Индию – свою позицию напрямую.

На повестке грядущих переговоров в Стамбуле – план президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из десяти пунктов, известный как "формула мира". Среди прочего он включает вывод российских войск с международно признанной территории Украины, освобождение пленных, обеспечение ядерной, продовольственной, энергетической и экологической безопасности страны.

По итогам переговоров Украина надеется до конца года провести саммит, в ходе которого на основе украинских требований будет сформулирована совместная мирная инициатива.