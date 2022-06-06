Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия

Борис Джонсон

Члены Палаты общин от Консервативной партии Великобритании проголосовали за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии. Это означает, что он остается премьер-министром страны.

В поддержку Джонсона проголосовали 211 представителей партии, против него – 148. Для победы ему нужно было набрать минимум 180 голосов. Согласно партийным правилам, теперь у Джонсона есть защита на год от проведения подобной процедуры.

Как отмечают британские журналисты, у Джонсона оказался более низкий уровень поддержки, чем у его предшественницы Терезы Мэй в аналогичном голосовании в 2018 году. Через несколько месяцев после победы в голосовании по вотуму недоверия она ушла в отставку.

6 июня были собраны необходимые 54 подписи членов парламента от партии консерваторов для проведения голосования о доверии. Ряд консерваторов – вслед за оппозицией – обвиняет Джонсона в безответственном поведении во время пандемии коронавирусной инфекции: несмотря на строгий локдаун, премьер устраивал многолюдные вечеринки в своей резиденции. Кроме того, критике подвергается решение правительства направлять часть людей, просящих в Британии убежища, в Руанду, где они должны ждать рассмотрения своих дел.

В 54-страничном докладе, подготовленном секретарем правительства Великобритании Сью Грей совместно с лондонской полицией, упоминается 16 разгульных вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. 83 участника, включая членов парламента, получили штрафы за нарушение локдауна.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG