Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия

Члены Палаты общин от Консервативной партии Великобритании проголосовали за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии. Это означает, что он остается премьер-министром страны.

В поддержку Джонсона проголосовали 211 представителей партии, против него – 148. Для победы ему нужно было набрать минимум 180 голосов. Согласно партийным правилам, теперь у Джонсона есть защита на год от проведения подобной процедуры.

Как отмечают британские журналисты, у Джонсона оказался более низкий уровень поддержки, чем у его предшественницы Терезы Мэй в аналогичном голосовании в 2018 году. Через несколько месяцев после победы в голосовании по вотуму недоверия она ушла в отставку.

6 июня были собраны необходимые 54 подписи членов парламента от партии консерваторов для проведения голосования о доверии. Ряд консерваторов – вслед за оппозицией – обвиняет Джонсона в безответственном поведении во время пандемии коронавирусной инфекции: несмотря на строгий локдаун, премьер устраивал многолюдные вечеринки в своей резиденции. Кроме того, критике подвергается решение правительства направлять часть людей, просящих в Британии убежища, в Руанду, где они должны ждать рассмотрения своих дел.

В 54-страничном докладе, подготовленном секретарем правительства Великобритании Сью Грей совместно с лондонской полицией, упоминается 16 разгульных вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. 83 участника, включая членов парламента, получили штрафы за нарушение локдауна.