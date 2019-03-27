Авиалайнер Boeing 737 Max совершил аварийную посадку во Флориде

Во вторник пилоты самолета Boeing 737 Max 8 были вынуждены произвести аварийную посадку авиалайнера сразу после взлета в аэропорту города Орландо во Флориде после взлета из-за возникших проблем с одним из двигателей.

На борту воздушного судна не было пассажиров, оно направлялось на временную стоянку в Калифорнии после того как Федеральное управление гражданской авиации США приостановило полёты всех самолётов модели Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Это решение было принято после крушения двух самолётов Boeing 737 Max 8 в Индонезии и Эфиопии при которых погибло 346 человек.

По предварительным данным, аварийная посадка самолёта в Орландо не связана с предполагаемой причиной аварии в Индонезии и Эфиопии - отказом электронной системы улучшения характеристик управления самолетом, тем не менее стоимость акций концерна Boeing упала на 2 доллара 38 центов или 0.6 процента сразу после сообщения об аварийной посадке.

Сейчас в США проводится расследование действий Федерального управления гражданской авиации, которое не запретило полёты самолета сразу после второго крушения в Эфиопии. Агентство пошло на такой шаг лишь после того как Индонезия, Эфиопия, Китай, Россия и Евросоюз запретили полёты этих самолетов в своём воздушном пространстве, а компания Boeing сама рекомендовала временное прекращение полетов этого типа самолетов. До запрета в США эксплуатировалось более ста самолетов этого типа.

Boeing работает над устранением проблем компьютерного обеспечения Boeing 737 Max. Предполагают, что неверные показания одного из датчиков заставили систему компьютерного управления полетом резко изменить траекторию подъема самолетов, что привело к их падению. Пока неизвестно сколько времени это может отнять. По сообщениям газеты The New York Times, у пилотов было менее 40 секунд, чтобы устранить ошибки компьютерной системы MCAS, которая, предположительно, является причиной крушения обоих самолетов в Индонезии и Эфиопии. Газета подчеркивает, что пилоты имели слабое представление о том, как работает MCAS и как мало времени у них устранить неполадки.

Пока не выявлено неопровержимых доказательств связи причин крушений в Индонезии и Эфиопии.