Боевая еврейская слава. Артемий Троицкий и архив Береговского

Хедлайнеры двести тридцать пятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, принявшие участие в записи альбома этнической музыки "Еврейская слава. Потерянные песни Второй мировой войны". Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о захватывающей истории этого проекта, содержание которого удивительным образом пересекается с актуальным развитием событий вокруг нас.

Песни сопротивления, песни антифашистские, песни партизанские сейчас, в начале третьего десятилетия XXI века, вновь стали актуальными. Это заставило меня вспомнить об одном интересном музыкальном проекте, хотя и опубликован он был уже довольно давно, четыре года тому назад. Yiddish Glory. The Lost Songs of World War II – альбом-исследование, или даже альбом-реставрация, посвящённый малоизвестным и забытым песням на языке идиш, которые исполняли советские еврейские солдаты и партизаны. Работу над альбомом вели в течение трёх лет в Центре еврейских исследований Университета штата Онтарио в Канаде. Однако предыстория проекта куда продолжительнее и глубже.

Вскоре после окончания войны советский музыковед Моисей Береговский (1892–1961) и его помощник Рувим Лернер (1912–1972), сотрудники Киевского центра еврейской культуры, задались целью собрать и издать антологию песен, преимущественно на идиш, созданных еврейскими авторами в годы войны. Это песни солдатские, партизанские, "подпольные" в оккупации и "тыловые" в эвакуации. Были записаны и архивированы сотни произведений, но, как нетрудно догадаться, завершить труд не удалось: в ходе антисемитской кампании, развёрнутой Иосифом Сталиным в конце 1940-х, исследование было сорвано, а сам Береговский арестован. Считалось, в том числе и самими музыковедами, что документы пропали безвозвратно и, скорее всего, уничтожены. Однако в 1990-е годы Людмила Шолохова, сотрудница Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, обнаружила безымянные ящики с нотами и стихами. Это и был архив Береговского!

Гитлеру конец, Сталину венец! Назло врагам и на здоровье нам!

Затем, уже в нулевые нашего века, этнограф Анна Штерншис из Торонто по чистой случайности наткнулась на рукописи, была потрясена находкой, и работа закипела! Появилась смелая идея: не только отреставрировать и напечатать архив, но и попробовать записать – впервые в истории! – некоторые песни. К проекту привлекли двух замечательных музыкантов: москвича Псоя Короленко (это псевдоним; настоящее имя Павел Лион), завсегдатая столичных этно-кабаре, и Сергея Эрденко, скрипача-виртуоза и лидера замечательного цыганского трио Loyko. Всего в записи песен приняли участие более десяти музыкантов, в том числе известная канадская вокалистка Софи Мильман. Альбом имел большой успех и в 2019 году был номинирован на премию Grammy.

Записать было решено 18 песен – очень разных по характеру и содержанию. От трагической баллады про Бабий Яр до залихватских куплетов о супермене "Йошке из Одессы", который крошит немецких захватчиков направо и налево. Авторы в основном непрофессиональные: есть среди них портные и сапожники, девушки-комсомолки и юноши-пулемётчики. Ноты прилагались не ко всем песням, и тут уже пришлось поработать аранжировщику Эрденко и специалисту по клезмеру Короленко, которые подкладывали под стихи еврейские народные и бытовые мелодии.

Я выбрал для этого выпуска подкаста три трека. "На высокой горе": слова одессита Вели Шаргородского, музыка народная. Песня описывает события 1944 года, когда фашистов выгнали из Крыма и из Донбасса. Поёт основной вокалист проекта Псой Галактионович Короленко.



"Прогулка в лесу": стихи портнихи Клары Шейнис, 25 лет, эвакуированной в годы войны в Чебоксары. В качестве музыки использованы фрагменты вальса "Амурские волны" и песни "Синий платочек" еврейских композиторов Макса Киусса и Ежи Петербургского. Поёт Софи Мильман от лица девушки, чей жених ушёл на фронт. Заканчивается эта лирическая песня словами: "Обратно я скоро вернусь и верным тебе быть клянусь, а ты мне должна обещать, что будешь почаще писать".

"Хамана разгромили": это песня про победу, слова Ицика Ингбера из Бердичева, записана в 1947 году. Хаман – имя злодея из еврейской мифологии, здесь он олицетворяет Гитлера. "Гитлеру конец, Сталину венец! Назло врагам и на здоровье нам!" Ну, Сталин ещё преподнесёт евреям неприятный сюрприз… Запевает здесь Сергей Эрденко, неожиданно переключившийся с ромского на идиш.

И под занавес сегодняшнего антифашистского бенефиса – одна совсем свежая запись. Андреа Панкур – певица из Мюнхена, прославившаяся своей парадоксальной программой "Альпийский клезмер", в которой вполне органично соединила еврейскую и баварскую плясовые стихии. Новый альбом вокалистки называется Weihnukka и посвящён исключительно праздничным и обрядовым песнопениям как иудейской, так и христианской традиции. Как туда попал знаменитый "Партизанский марш" Ганса Эйслера, да ещё и переведённый на идиш – не знаю. Но согласитесь – ложится в тему он идеально!

