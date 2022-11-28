Бог бомб или Бог под бомбами? Яков Кротов – об обысках СБУ

В первой половине ноября Служба безопасности Украины провела сразу несколько обысков у церковных деятелей Украинской православной церкви. Если сравнивать такие обыски с обстрелами, то снаряды были аккуратно "положены" в максимальной близости к руководству этой странной организации. "Странная" эта церковь потому, что считает себя канонической, но при этом ещё весной совершила очень странный и неканонический шаг: объявила о независимости от Московского патриархата, но ни к какому другому патриархату не примкнула. Выпрыгнуть из окна и не упасть на землю – нарушение законов физики. Выйти из одного патриархата и не войти в другой – нарушение канонов православия. Юридически Украинская православная церковь умудрилась стать дважды раскольнической: по отношению и к Московскому, и к Константинопольскому патриархатам. При этом оба патриархата никаких претензий не высказывают, ни в чём не обвиняют. Всегда бы так иерархи действовали, жизнь была бы намного светлее!

Бог не с теми, кто развязывает войны, а с теми, кто связывает людей в союз мира

Обыски проходили под ничтожными предлогами. Первым пришли к Ионафану Елецких, митрополиту Тульчинскому, знаменитому (и отличному) композитору. Точнее, пришли в храм, в подвале нашли литературу в "пророссийском" духе. Затем пришли в Киево-Печерскую лавру, потому что там пели "Песнь Пресвятой Богородицы", написанную Ниной Бородай, живущей в Ростове-на-Дону, ещё в 2004 году. В песне упоминается, что храмы возводятся в честь Матери Божией "По Московии, Белоруссии и по Киевской стороне". Никаких "призывов" тут не содержится. Одновременно пришли с обысками к викарию главы УПЦ Антонию, епископу Полисскому. 23 ноября в той же Киево-Печерской лавре прошёл обыск "пророссийской" церкви.



Московский литератор Кирилл Фролов предсказывал, что синод отдаст митрополита Ионафана "на растерзание СБУ, низложит с кафедры, такая же участь ожидает митрополита Елизаветоградского Иоасафа, уголовное дело на которого и ещё на 20 священников его епархии будет заведено сразу после низложения митрополита Ионафана, будут сняты митрополиты Одесский Агафангел, Вышгородский Павел и другие". Ничего подобного не произошло: синод лишь постановил самостоятельно изготавливать святое миро, которое используется во время крещения, при таинстве миропомазания. Раньше миро получали из Москвы. Самим варить миро – ещё один символический знак независимости ни от кого.



На следующий день в Раду внесли законопроект о запрете деятельности организаций, которые "в любой форме" признают Русскую православную церковь Московского патриархата. И опять обыск – у митрополита Мелетия Егоренко (Буковина). У него нашли российский паспорт. Смысл происходящего объяснил Алексей Арестович: "Национальные интересы должны быть защищены… Кто честный человек, должен сам понять, что после войны… всё, что с приставкой "московская", не имеет перспектив". В тот же день СБУ провела обыск у епископа Тернопольского Иова Смакоуза. Обвинения стандартные: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности или религиозных убеждений. Смакоуз ещё и ректор Почаевской семинарии.



Высказывание Арестовича вызывает смущение, потому что от приставки "МП" Украинская православная церковь избавилась ещё весной. Но он и не обязан знать тонкости церковной жизни. К тому же сегодня российские СМИ пишут, что в Украине хотят отобрать имущество Русской православной церкви безо всяких экивоков, что чего уж там.

Национальные интересы должны быть защищены, но действовать надо осторожно, чтобы не навредить репутации страны. Наказывать только за действия, причём за доказанные действия.



Арестович явно послал членам Украинской православной церкви лучи добра ("среди них есть кристально честные люди"). Напомнил, что митрополит Онуфрий осудил вторжение России в первый же день. Так что "огульно писать людей в предатели я бы не стал… Несмотря на глубокую ненависть, которая столетиями копилась, спешить не надо".

Двери для покаяния открыты. Так что не стоит придавать большого значения обыскам и законопроектам (кстати, внесённый в Раду – уже третий в этом году и, скорее всего, ляжет в тот же долгий ящик, что и первые два). "Среди вас есть кристально честные люди", – всё это симптомы не желания разгромить, уничтожить и присвоить имущество, а признак желания подтолкнуть в нужном направлении. Направление – бесповоротно отмежеваться от Москвы, а способы отмежевания могут быть разные. Самый естественный, конечно, просто войти в состав единственной канонической в Украине церкви – Православной церкви Украины, созданной в 2018 году патриархом Константинопольским. Но уже называют (предлагают) и такой вариант, как получение от того же патриарха Варфоломея отдельного экзарха, чтобы организационно сохранить обособленность от ПЦУ.



Такой вариант был в США, куда в результате Второй мировой войны бежали сотни тысяч украинцев и где появилось две украинские православные церкви. Полвека они не могли гармонизироваться, но потом первое поколение эмигрантов просто отошло в лучший мир со всеми своими старыми счётами, а новое объединилось под тем же Константинополем. Звучит всё это очень знакомо. Тут тот же принцип, которым руководствуются в Кремле: одна страна – одна православная Церковь. Протестантов или старообрядцев, иудеев или буддистов может быть некоторое разнообразие (но увлекаться не следует), но если страна православная, то… Что ж, звучит не слишком современно, в большинстве демократических стран за последние лет 40 религии лишены статуса государственных. Но не во всех – православная церковь государственная в Греции, например.



Конечно, у верующего православного человека на душе не то чтобы кошки скребли, но тихие слова Господа Иисуса Христа звучат: "Царство Моё не от мира сего". Да и апостола Павла "во Христе нет ни еврея, ни грека" никто не отменял. Оставьте нас в покое! А кто будет платить за тысячу лет, когда верующие пользовались от государства разными вкусняшками? Начиная со святого князя Владимира, который из личных доходов выделил первым православным десятину – почему Десятинная-то церковь в Киеве так называется?



Можно, наверное, всё вернуть. Тоже вариант! Оставить государству все храмы и монастыри, построить себе новые… Только зачем? Что такого в этом государстве ужасного, что с ним нельзя как с князем Владимиром? Преподобный Антоний Печерский, когда хотел стать монахом, сперва обошёл те несколько монастырей, которые уже были в Киеве в начале XI века. Ему не по душе пришлось, что все они были построены боярами и князьями, а кто построил, тот и диджей. Именно поэтому Антоний поселился в пещере, словно ласточка. В этой независимости и вырос тот дух свободы и самоотречения, ради которого к нему ходили бояре и князья, оставив свои "карманные" монастыри.



Ходили-то ходили, но умер преподобный, умерла и независимость, та независимость, за которую голодом платят. То один князь что-то даст, то другой… Откуда соборы-то? И вот… Первая из подписей депутатов Рады под нынешним проектом о ликвидации – князя: "Князь Николай Леонидович (IX созыв)". То ли символизм, то ли Божий промысел, то ли Божья добрая насмешка. Князь дал, князь взял.



Многих атеистов смущает – Бог есть любовь, чего Его бояться. Да вот чего бояться: что ориентируешься на людей и на пакости человеческие, а не на Бога и не на милости Божьи. Бог милостив – защитит. Может, не так защитит, как нам бы хотелось, ну вот этого можно бояться, но в конце-то концов – наша воля или Его? Так что страхи страхами, а совесть совестью – кто единство проповедует, тот и единись, а не с теми, кто далеко и с бомбами, а с теми, кто рядом и на кого бомбы падают, там и к Богу ближе. Бог не с теми, кто развязывает войны, а с теми, кто связывает людей в союз мира.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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