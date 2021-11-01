"Бог есть, и это женщина". Певица Polsha – о своей философии

"Искусство очень долго было мужским. Слишком много уже сказано мужчинами и осмысленно через мужской взгляд. Мне же хочется сделать что-то именно для женщин", – рассказывает петербургская певица Polsha. В феминистском пространстве "Ребра Евы" состоялась презентация ее нового альбома "Человек". О его концепции и женской оптике в искусстве Polsha рассказала в интервью Радио Свобода.

– Вы позиционируете себя как певица, которая создает "песни про женщин и для женщин". Почему необходима такая приписка?

– Я заранее очерчиваю, как я воспринимаю свою аудиторию. Пытаюсь сразу отсечь все претензии, которые могут возникнуть, например: почему я обращаюсь ко всем в женском роде или везде использую феминитивы. Это, конечно, не значит, что я запрещаю кому-то слушать мою музыку. Мои песни слушать может кто угодно, но я не всем буду уделять внимание в равной степени. В обществе же часто воспринимается в штыки, когда ты очерчиваешь именно женское пространство. Сразу возникают вопросы: а как же общечеловеческие ценности, а ведь нужно учесть всех, а есть же, наверное, и хорошие мужчины. При этом к мужским проектам никто с такими претензиями не приходит.

Раньше у меня все песни были написаны от мужского лица

К такому позиционированию Polsha пришла не сразу. "Я пишу с 13 лет. Долгое время я писала непрофессионально, от сердца. Речи про осмысленную концепцию тогда, конечно, не шло, но при этом песни у меня всегда были про женщин или с женскими образами", – рассказывает певица. По ее словам, связано это было в первую очередь с тем, что писала тексты она о том, что ее вдохновляло. Вдохновляющими образами же чаще всего были именно женщины.

Более осознанно к женской повестке в своем творчестве певица пришла, когда училась в университете. Тогда феминизм стал все активнее обсуждаться в России, и все больше женщин стали себя таким образом позиционировать. "Сначала было страшно, – вспоминает Polsha. – У меня тогда все песни, несмотря на то что они про женщин, были либо написаны от мужского лица, либо строились на упоминании мужского образа. Что-то вроде ранней [Дианы] Арбениной и [Светланы] Сургановой. Потом произошло осмысление, после которого женская оптика в творчестве для меня стала основным принципом".

Новый альбом "Человек" тоже отлично укладывается в эту женскую концепцию. Идея альбома пришла певице случайно. В тот момент она только записала свой первый альбом "И звуком" на пожертвование, которое ей прислали подписчики: раньше денег на профессиональную запись не было.

Ответ на вопрос о том, в чем смысл жизни, может найти только женщина

"На одном мероприятии, куда я пришла, была женщина. Она всем делала предсказания: подошла ко мне и сказала, что у меня летом выйдет новый альбом. Меня тогда это очень взбесило, потому что я только выпустила первый альбом и ничего больше выпускать пока не планировала. К тому же была уже зима, а у меня совсем не было материала. Но я знала, что предсказания у этой женщины всегда сбываются, поэтому я повоевала с собой неделю и решила, что все-таки буду записывать новый альбом, – вспоминает певица. – А дальше все начало складываться само собой: сначала в моей жизни появились новые знакомства и новые чувства, а потом, весной у меня просто случился поток. Я практически на одном дыхании написала целый альбом".

Первой была написала центральная песня альбома – "Человек". По словам Polsha, название – это отсылка к одноименной поэме Владимира Маяковского, в которой лирический герой ищет смысл жизни и место человека в безбожном мире. Певица решила переосмыслить все эти вопросы с точки зрения женской оптики.

Все должно быть сложным: отношения, люди, искусство

"Посыл песни довольно простой: очень здорово, что все поэты на протяжении нескольких веков пытались найти ответ на вопрос, в чем смысл жизни, как жить и есть ли Бог. Но на самом деле ответ на все эти вопросы может найти только женщина. И да, Бог есть. Но он тоже не мужчина, а женщина, – размышляет Polsha. – Вокруг этой концепции уже строятся все остальные песни. Например, в "Человеке" я пою о богине смерти, поэтому в альбоме у меня есть и песня про смерть. Все остальные песни крутятся вокруг человеческого метания и человеческого спасения. Это такая моя попытка создать новую философию, по которой можно было бы жить".

– Не хотелось в названии центральной песни и альбома в целом использовать феминитив, подчеркнув таким образом вашу идею о главенствующей роли женщины?

– Я люблю феминитивы всей душой и действительно много об этом думала. Но мне очень хочется донести до людей мысль о том, что жизнь сложна и это хорошо. Все должно быть сложным: отношения, люди, искусство. Поэтому мне важно постоянно напоминать: "совы не то, чем кажутся", а этот мой альбом не просто альбом, а альбом-отсылка. Мне было важно, чтобы альбом воспринимался именно через призму поэмы Маяковского, потому что он, конечно, играет и без поэмы, но с ней он играет гораздо глубже. Так что выбор был сделан в пользу того, чтобы отсылка литературная читалась – даже если не всеми, даже если меньшинством. Это было важнее, чем назвать альбом феминитивом. К тому же я создаю музыку для женщин, а женщины в России пока, к сожалению, еще не все феминистки. Не хотелось какую-то часть женской аудитории сразу отталкивать феминитивом.