"Мать в канаве найдешь". Как издать книгу о феминизме в России

"Это книга для всех женщин: как для тех тех, кто до сих пор считает, что женщины – это слабый пол и что главная обязанность женщины – рожать детей и обслуживать своего мужа, так и для тех, кто называет себя радикальными феминистками. Каждая найдет тут что-то полезное для себя", – рассказывает создательница книги "Феминизм: наглядно", пожелавшая остаться анонимной. В сети она называет себя Швея Кровавая.

Мы хотели отобразить в книге, что такое феминизм на самом деле

В книгу вошли статьи из паблика "Феминизм: наглядно" во "ВКонтакте", телеграме и инстаграме, а также описание исследований, связанных с гендерной проблематикой, в России и в мире. Статьи авторы пабликов пишут, опираясь на данные феминистских сайтов: информационного портала освободительного движения, портала о проблемах проституции, порнографии и торговли людьми, или проекта, посвященного исследованиям и разоблачениям мифов о сексуальном насилии. Кроме того, в паблике можно найти анализ текстов Симоны де Бовуар, Шейлы Джеффрис, Герды Лернер и других представительниц феминизма.

"Идея издать книгу пришла довольно стихийно, – объясняет Швея Кровавая. – Все началось с шутки: мол у нас так много статей уже накопилось, почему бы не выпустить их в виде книги? Это были статьи, так или иначе связанные с феминизмом, на такие темы, как менструация, секс, женская телесность, проблема материнства и родов, торговля женщинами и девочками, проституция. Издательство АСТ нашло нас само – так и началась работа. Пытались отобрать статьи таким образом, чтобы отобразить в книге, что такое феминизм на самом деле, кто такие феминистки, что они делают для женщин и что феминистки прошлого для нас уже сделали".

Серьезной цензуре тексты не подвергались. Издательство только просило сократить статьи или уменьшить количество материала в каком-то из разделов книги.

Все больше женщин начинают осознавать, что они вовсе не “слабый пол”

Создательница книги связывает эту благосклонность в первую очередь с тем, что феминизм становится популярной темой в России. "Все больше девочек и женщин узнают о феминизме в том числе и через наш паблик. Все больше женщин начинают менять свои взгляды на жизнь, начинают улучшать качество своей жизни, находят силы выйти из токсичных отношений и начинают осознавать, что они вовсе не "слабый пол": что они могут, например, заниматься спортом и изучать технические науки", – рассказывает Швея.

По ее наблюдениям, к феминизму приходят сейчас в основном молодые женщины – до 30 лет. Они узнают о проблемах, связанных с гендерным дисбалансом, через соцсети и готовы более активно выражать свою гражданскую позицию.

О том, что феминизм становится востребованной темой, свидетельствует и рост популярности паблика "Феминизм: наглядно". "Мне кажется, наш успех связан в первую очередь с тем, что ежедневно над созданием контента трудится несколько человек. Мы понимаем, что феминизм – все еще идеология, к которой многие относятся негативно, и просто создаем контент для женщин: стремимся не к популярности, а к тому, чтобы паблик был эффективен", – добавляет Швея.

"Феминизм не нужен" – это самое безобидное, что мне пишут

С ней согласна и создательница паблика "Феминизм: наглядно" Анна Иванова. Она уверена: феминистские блоги – это не про успех, а про желание заниматься активизмом, разбираться в гендерной проблематике, возможность получать удовольствие от работы и умение спокойно относиться к агрессии в свой адрес. Несмотря на то что феминизм становится все популярнее, агрессии со стороны посетителей паблика, особенно мужчин, по-прежнему много.

"Ежедневно мне приходится банить до 20–30 человек. Бывает, что неприятные вещи пишут в телеграме прямо в личных сообщениях. "Феминизм не нужен" – это самое безобидное, что мне приходится читать. Чаще пишут что-то вроде "Мать в канаве найдешь" или "Твоя мать шлюха", мужчины могут прислать еще фото члена с надписью "соси". Иногда желают, чтобы меня изнасиловали или чтобы я умерла, – рассказывает Анна. – В какой-то момент ты уже перестаешь на эти угрозы как-либо реагировать, потому что написаны они все как под копирку. После их прочтения хочется заниматься фемактивизмом еще больше, так что если цель этих сообщений – расстроить меня, со своей целью их авторы явно не справляются".