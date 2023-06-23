Богатые страны выделят более бедным $100 млрд на программы по климату

На саммите в Париже богатые страны договорились выделить развивающимся государствам сто миллиардов долларов на финансирование их климатических программ.

В заседаниях участвовали лидеры порядка 40 стран, в том числе около двадцати африканских, премьер-министр Китая и президент Бразилии. Они собрались, чтобы создать дорожные карты на следующие два года, по которым будет осуществляться среди прочего финансирование климатических программ.

На всех переговорах по климату затрагивается тема глобального сокращения выбросов углекислого газа. Однако ранее страны не могли прийти к консенсусу о конкретных мерах и их финансировании.

Кроме того, в течение следующих десяти лет объём целевых кредитов развивающимся странам может вырасти ещё на 200 миллиардов долларов "за счёт оптимизации и принятия больших рисков", говорится в итоговом заявлении саммита, которое получило агентство Reuters.

Парниковые газы, к которым относится и углекислый газ, – один из основных факторов глобального потепления. Годы с 2015-го по 2022-й стали самыми тёплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C учёные считают критическим.