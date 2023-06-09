Грета Тунберг провела последнюю школьную забастовку

Шведская экоактивистка Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку. Об этом она написала в твиттере.

Тунберг отметила, что она заканчивает школу и продолжит протестовать по пятницам, но технически это уже не будет школьным протестом.

Вчера экоактивистка прокомментировала обрушение Каховской ГЭС в Херсонской области. Она назвала случившееся экоцидом и призвала Россию к ответственности за неспровоцированное вторжение на территорию Украины.

Грете Тунберг сейчас 20 лет. Закончить школу она должна была в прошлом году, но в 2019 году активистка решила взять "творческий отпуск", чтобы посвятить себя борьбе за климат. В августе 2020 года она вернулась в школу.

Школьные забастовки Тунберг начала проводить с лета 2018 года. Сначала она по пятницам вместо школьных уроков вставала в одиночный пикет у здания парламента Швеции. Затем она стала призывать школьников и студентов по пятницам не ходить на учёбу, чтобы обратить внимание старшего поколения на экологические проблемы.

Постепенно акции Тунберг переросли в движение экоактивистов. Оно распространилось и на десятки других стран мира. В нескольких глобальных уличных акциях в защиту природы участвовали миллионы людей.

В 2019 году журнал Time назвал её человеком года за вклад в борьбу с изменениями климата и за то, что она стала примером для представителей своего поколения в разных странах, вовлекла их в общественную деятельность.