Боксёр Александр Усик посвятил победу в поединке Украине и ВСУ

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа, подтвердив звание объединённого чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Поединок прошёл во Вроцлаве.

Украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. После боя Усик сказал, что посвящает победу Украине и ВСУ.

Мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко поздравил Усика. "В финале победно звучал наш украинский гимн. Это очень важно и вдохновляюще!", — написал Кличко в телеграме.

Александру Усику 36 лет. В сентябре 2021 года впервые стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжёлом весе. В прошлом году он защитил титул объединенного чемпиона.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Он действующий чемпион мира по версии WBA. По рейтингам основных международных боксёрских организаций занимал 1-ю строку рейтинга WBA и 3-ю строчку рейтинга WBO. Входит в ТОП-15 лучших боксёров-тяжеловесов мира.