Украинский боксёр Усик стал новым чемпионом мира

Украинский боксёр Александр Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Спортсмен одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа.



Бой длился 12 раундов. По итогам судьи единогласно отдали победу украинцу.

После победы спортсмен сообщил, что бой прошёл именно так, как предполагалось. "Единственное, что я хотел сделать — это прославить господа. Эта победа от него", — сказал Усик.

Александру Усику 34 года. Профессиональным боксом он занимается восемь лет. На счету украинца 19 побед, 13 из которых нокаутом в 19 боях.

Энтони Джошуа 31 год. Он выиграл 24 поединка, 22 из них – нокаутом и потерпел второе поражение в карьере.

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