Боксёры из России и Беларуси восстановлены в рейтингах WBA

Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В заявлении организации говорится, что спортсмены из России и Беларуси "не являются солдатами или частью правительства", поэтому они не имеют какого-либо отношения к войне в Украине.

Однако любой спортсмен, который высказывается в поддержку российского военного вторжения в Украину или принимает в ней участие, будет немедленно отстранен, отмечается в документе.

Решение о восстановлении российских и белорусских боксёров было принято после длительного обсуждения на заседании ассоциации 11 декабря, в Орландо.

13 декабря россиянин Дмитрий Бивол был признан лучшим боксёром года по версии WBA.

После начала войны России против Украины Всемирная боксёрская ассоциация, а также Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) отказались признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за конфликта в Украине. Международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой. Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.