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Украина запросила список российских спортсменов, поддержавших войну

Российский гимнаст Иван Куляк на соревнованиях в мае 2022 года. Его дисквалифицировали на год

Рабочая группа по спортивным санкциям при Верховной Раде Украины попросила спортивное издание Tribuna.com подготовить список российских спортсменов, которые поддержали вторжение России в Украину. Об этом сообщил основатель Tribuna.com Дмитрий Навоша.

Группа, созданная накануне, будет добиваться того, чтобы спортсменов из списка не допускали к международным соревнованиям. Навоша призвал болельщиков помочь в составлении списка.

"С самого начала войны Tribuna.com Україна завела базу данных российских и белорусских спортсменов, поддержавших войну против Украины, со ссылками на доказательства", – отметил Навоша.

Сейчас в российский список включены уже 55 спортсменов. Среди них те, кто прямо поддержал вторжение в Украину, и те, кто участвовал во встречах с президентом России Владимиром Путиным после начала войны.

Бывший фигурист, а теперь основатель Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" Евгений Плющенко и шахматист Сергей Карякин открыто высказались в поддержку действий российской армии. Художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также ряд других спортсменов участвовали в провоенном митинге в "Лужниках". Фигуристка с открытым кейсом о допинге Камила Валиева и лыжник Денис Спицов среди прочих пришли на официальную встречу с Путиным в апреле 2022 года.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, в том числе большинство международных спортивных федераций.

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