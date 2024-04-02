Более 100 дельфинов погибли за неделю у берегов Краснодарского края

В последние недели в Краснодарском крае резко выросло число погибших дельфинов. Только за последнюю неделю марта был найден 101 мёртвый дельфин, сообщает научно-экологический центр "Дельфа". Всего за март на побережье обнаружены 137 погибших китообразных.

Экологи сообщают, что у большинства выброшенных на берег трупов дельфинов есть следы, оставшиеся от рыболовных сетей. Кроме того, некоторые трупы находят выпотрошенными и с привязанными к ним камнями. "Разумеется, рыбаки не умерщвляют дельфинов намеренно (китообразные погибают, попав в сети), таким способом они пытаются избавиться от попавших в сети тел", - считают природозащитники.

В "Дельфе" отмечают, что в этом году для Кавказа была вдвое увеличена квота на вылов камбалы. Камбальные сети считаются наиболее опасными для морских млекопитающих. Экологи считают, что необходимо срочно искать им альтернативу или пересматривать правила рыболовства, иначе Чёрное море у берегов Кубани может остаться без дельфинов.