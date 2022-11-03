В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных дельфинов

Владелец дельфинария в аннексированном Севастополе выбросил четырёх дельфинов в Чёрное море. Полиция города возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Прокуратура Севастополя также начала проверку.

По предварительным данным, вечером 2 ноября директор местного дельфинария Владимир Калниболотский выпустил четырёх дельфинов – Зою, Машу, Тошу и Стёпу – в Чёрное море. Афалины, занесённые в Красную книгу России, прожили в неволе у Калниболотского больше десяти лет.

По предположению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, дельфинов выбросили из-за спора между дельфинариями в Коктебеле и Севастополе. "Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", – написала Радионова. По её мнению, шансы найти дельфинов невысоки.

Телеграм-канал "Mash на волне" утверждает, что поговорил с Калниболотским, и публикует запись его объяснений. Для содержания четырёх дельфинов до следующего сезона требуется 25-30 миллионов рублей, а у бизнесмена "не осталось ни копейки", следует из разговора. "Сегодня я их выпустил домой – естественно, подготовив к этому", говорится на записи.

Выпущенные дельфины составляют две пары – они продолжат держаться вместе, что должно облегчить поиски. Найти дельфинов сегодня, 3 ноября, не удалось – волонтёры будут обследовать берег, а в море афалин продолжат искать завтра. Если дельфинов найдут, то отправят в Коктебель.