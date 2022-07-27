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Более 100 семей пропавших в Украине военных обратились к Путину

Военная форма лежит на дороге после уничтожения колонны российской бронетехники, апрель 2022 год

Более ста семей российских военнослужащих, пропавших на войне в Украине, обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием найти их. Авторы обращения утверждают, что в ответ на свои запросы получают от властей отписки. С ними поговорили корреспонденты Север.Реалии.

Семьи пропавших военных рассказывают, что министерства и ведомства России сообщают им противоречивую информацию: одни говорят, что их родные живы, другие – что пропали без вести или погибли.

"Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) – так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет", – говорится в обращении к Путину, которое родители и жёны военнослужащих лично передали в приёмную администрации президента.

Под обращением подписались 106 человек. Они требуют не только найти своих близких, но и создать в каждом регионе России пункт, где помогали бы искать пропавших в Украине военных.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны России лишь дважды отчиталось о погибших российских военных: по официальным данным, к концу марта в Украине погиб 1351 российский военнослужащий.
  • Журналистам "Би-би-си" и "Медиазоны" по открытым данным удалось подтвердить гибель 4940 солдат и офицеров на 22 июля 2022 года. Украинская сторона утверждает, что с начала вторжения погибли более 40 тысяч российских военнослужащих. По сведениям разведки США, в Украине убиты 15 тысяч российских военных.

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