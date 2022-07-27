Более 100 семей пропавших в Украине военных обратились к Путину

Более ста семей российских военнослужащих, пропавших на войне в Украине, обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием найти их. Авторы обращения утверждают, что в ответ на свои запросы получают от властей отписки. С ними поговорили корреспонденты Север.Реалии.

Семьи пропавших военных рассказывают, что министерства и ведомства России сообщают им противоречивую информацию: одни говорят, что их родные живы, другие – что пропали без вести или погибли.

"Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) – так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет", – говорится в обращении к Путину, которое родители и жёны военнослужащих лично передали в приёмную администрации президента.

Под обращением подписались 106 человек. Они требуют не только найти своих близких, но и создать в каждом регионе России пункт, где помогали бы искать пропавших в Украине военных.