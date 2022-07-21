Российские потери в войне с Украиной, по последним оценкам разведывательного сообщества США, составили 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч раненными. Об этом заявил директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс на форуме по безопасности в Колорадо, его слова приводит издание Axios.

По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.

Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены. Экспертное сообщество отмечало, что оценка могла быть занижена в разы.

Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу — в середине июля представительница ведомства заявила, что это государственная тайна, а раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.

В середине июля Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона", изучив данные из открытых источников, подсчитали, что с февраля погибли как минимум 4760 российских военных. Это только те потери, которые удалось подтвердить, – реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.

Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли почти 39 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.