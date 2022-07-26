ООН: с начала войны в Украине погибли 5 237 мирных жителей

С начала российского вторжения на территорию Украины в стране погибли 5 237 мирных жителей, в том числе 348 детей. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным организации, среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика, а также 41 ребенок и 1491 взрослый, чей пол пока неизвестен.

Были ранены 7035 человек, среди них 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков, а также 195 детей и 4074 взрослых, пол которых пока неизвестен. Больше всего пострадавших в Донецкой и Луганской областях: 3089 убитых и 3760 раненых.

Основной причиной гибели и ранений являются удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры пострадавших значительно выше, так как из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения.