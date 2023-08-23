Более 1000 человек числятся пропавшими при пожарах на Мауи

Более тысячи человек числятся пропавшими при пожарах на гавайском Мауи в начале августа. Об этом сообщил специальный агент ФБР США Стивен Меррилл.

По его словам, список пропавших ежедневно сокращается – по мере того как ФБР достоверно убеждается, что люди найдены. Так, было подтверждено, что порядка 1400 человек из первоначальных 2500 пропавших находятся в безопасности.

Пожары на Мауи возникли 8 августа. Из-за засухи, ураганного ветра и человеческого фактора огонь стал быстро распространяться и почти полностью уничтожил Лахайну – бывшую столицу Гавайского королевства, современный популярный курорт, где ежегодно отдыхали порядка двух миллионов туристов.

Пожары на Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие: от огня и дыма погибли не менее 115 человек. Власти Лахайны не включили сирены при приближении огня, из-за чего многие узнали о пожаре, только увидев пламя или услышав взрывы. Кроме того, единственная асфальтированная дорога из города оказалась перекрыта огнём и упавшими линиями электропередач – пытаясь спастись, люди сгорали прямо в своих автомобилях.

Помимо людей, в пожарах на Мауи погибли животные и обуглилось древнейшее на острове 150-летнее баньяновое дерево. Также экологи опасаются, что из-за пожаров ускорится эрозия почв, загрязнятся водотоки и погибнут кораллы, которые имеют большое значение для островов, морской флоры и фауны.