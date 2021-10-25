Более 240 учёных выступили в защиту ректора Шанинки Сергея Зуева

Более 240 представителей российской науки и образования попросили генерального прокурора Игоря Краснова отозвать требование о переводе ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. Открытое письмо опубликовано на сайте "Троицкий вариант — Наука".

Авторы обращения подчеркивают, что у Зуева есть серьезные проблемы со здоровьем, исключающие заключение под стражу. За последний год он перенес три операции, последняя была уже после ареста. 20 октября Зуеву провели срочную операцию на сердце. В этих обстоятельствах заключение его под стражу не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления, имеющим все признаки пытки, считают авторы обращения.

Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза и отправлен под домашний арест. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину Зуев не признаёт.

Уголовное дело против Зуева возбуждено в рамках расследования дела против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в защиту Зуева выступили более 200 преподавателей и выпускников Шанинки, которые считают его уголовное преследование несправедливым.