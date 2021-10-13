"Захотят – возьмут любого": домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева

Тверской суд Москвы избрал в качестве меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву домашний арест. Рассматривала дело судья Ксения Панова.

Панова известна тем, что выписала штраф Международному "Мемориалу" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939". Общая сумма штрафов тогда достигла 4,2 миллиона рублей. В 2020 году Панова лидировала в признании нарушением одиночных пикетов, в частности, в защиту Ильи Азара.

27 января 2021 года полиция решила устроить день обысков у оппозиционных политиков, журналистов и, в первую очередь, членов ныне запрещенного в России ФБК. Больше всего постановлений вынесла судья Тверского районного суда Ксения Панова: за 25 и 26 января она удовлетворила 11 ходатайств о производстве обысков и выемок в жилищах.

Вместе с тем судья не стала наказывать акциониста Pussy Riot Александр Софеева и вернула материалы дела в полицию.

Сергей Зуев был задержан 12 октября в больнице в Москве в рамках расследования дела бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой. По данным пресс-службы МВД, Зуев допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

По данным СМИ, в Шанинке шла проверка по делу Раковой. Её подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств государственному Фонду новых форм развития образования в 2019 году. Утверждается, что деньги были выделены Московской высшей школе социальных и экономических наук, которая не выполнила задачи проекта. После задержания Сергея Зуева поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Вину он не признал. По информации друзей и семьи Зуева, его забрали из больницы с гипертоническим кризом, с давлением 200.

В понедельник вечером его дочь Дарья вышла в одиночный пикет с требованием освободить своего отца.

По данным "Коммерсанта", среди фигурантов дела еще один сотрудник Шанинки, ее исполнительный директор Кристина Крючкова. В вузе настаивают, что все работы по контракту были выполнены. 6 октября Марина Ракова, которая ранее не явилась на допрос по своему делу, все-таки сдалась следствию – после того, как задержали ее гражданского мужа. Ранее следователи опасались, что вице-президент Сбербанка может попытаться нелегально перейти украинскую границу.

37-летняя Ракова – создатель сети детских технопарков "Кванториум", в которых около 47 тысяч детей и подростков обучаются современным прикладным наукам, в том числе робототехнике, альтернативной энергетике, промышленному дизайну, электронике и программированию.

Её подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств государственному Фонду новых форм развития образования в 2019 году. Утверждается, что деньги были выделены на программу "Учитель будущего" и переданы субподрядчику, который не выполнил задачи проекта, передаёт агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По этому делу арестованы двое подчинённых Раковой – сотрудники Фонда новых форм Максим Инкин и Евгений Зак. Арестована также бывшая сотрудница фонда Кристина Крючкова. Всех их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье – до 10 лет заключения в колонии.

Российский литературовед, публицист, профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский уверен, что обвинения в хищении денег, выдвинутые против Сергея Зуева, абсурдны:

Самый простой способ – взять грант и сказать, что он не выполнен

– Он попал в жернова уголовного дела, которое возбуждено против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Просто искали хоть какие-то зацепки, чтобы подвести ее под уголовное дело. Самый простой способ – взять грант и сказать, что он не выполнен. Потому что, чтобы доказать, что он не выполнен, не обязательно, как во времена дела Кирилла Серебренникова, доказывать, что рояль может стоить 15 миллионов, а с точки зрения следствия он должен был стоить 3 или 4 миллиона. Здесь у следствия нет никаких критериев, поэтому берется самый размытый. Но мы помним, что с университетом, который возглавляет Сергей Зуев, были счеты у других управлений силовых ведомств. Им не дали года три назад закрыть Шанинку, и они, конечно, тоже возбудились и пошли со своей стороны. Я не верю в то, что Сергей Зуев мог хоть каким-то образом похищать деньги. Я знаю его четверть века, и этот человек не про деньги и не про увод капиталов, а про честность и науку. Верю ли я, что удастся его отстоять, – на всякий случай я всегда в это верю.

– Может ли задержание Сергея Зуева быть началом уничтожения Шанинки? Многие сейчас этого опасаются.



– Ну, попытка навредить ей будет, конечно, предпринята. Насколько она будет успешной, я не знаю, потому что все-таки не я и не люди моего круга выдергивали Шанинку из волчьих зубов три года назад, а люди посильнее, покрепче и позначительнее. Думаю, что они тоже подключатся к процессу защиты этой выдающейся институции. Но попытка, конечно, будет предпринята, и комиссии немедленно будут туда направлены.



– Как бы вы определили роль Сергея Зуева в современной российской академической среде?

Он создал систему, производящую смыслы

– Есть люди, которые создают институции. Таковым можно назвать Теодора Шанина, создателя самой Шанинки, или Ярослава Кузьминова. Есть люди, которые вдолгую тянут рутину, не позволяя ей оставаться рутиной, а превращая ее в источник творчества для огромного количества людей. Сергей именно таков, он не просто подхватил рычаг, который когда-то передал ему Теодор Шанин, а он создал систему, производящую смыслы, ценности, научный опыт, и в этом равных ему я не вижу.



– Что можно сказать о стилистике, в которой задерживали Сергея Зуева? Его забрали из больницы, с высоким давлением…

Каждый должен знать, что нет защищенных людей

– Ну, мы же понимаем, что психическая атака – один из элементов силового давления. А это психическая атака на самого Сергея – чем неожиданнее момент, в который тебя забирают, тем проще попытаться заставить тебя оговорить себя и других. Я уверен, что Сергей на это не пойдет, но задача, мне кажется, была такой. И произвести впечатление на общество, потому что каждый в академической среде должен знать, что нет людей защищенных. Недостаточно быть исполнительным, важно быть абсолютно лояльным, но и это не спасет, захотят – возьмут всякого, – говорит Александр Архангельский.

Против задержания Сергея Зуева выступили многие его коллеги из российской академической среды



Оппозиционный политик, выпускница Шанинки Юлия Галямина уверена, что обвинения против Сергея Зуева вызваны желанием власти в очередной раз навредить Московской высшей школе социальных и экономических наук:

Тренд нынешних властей - насилие, воровство и антиинтеллектуализм

– Я думаю, что это просто такая спланированная акция по давлению на Шанинку. Потому что у нас в России осталось не так много интеллектуальных центров, где бы процветала свободная мысль, где бы развивались современные направления гуманитарных наук. И понятно, что никому из тех, кто сейчас находится у власти, они не нужны. Потому что тренд наших нынешних властей – это насилие, воровство и антиинтеллектуализм. То есть они не любят, когда люди думают, потому что это мешает первым двум вещам. Очевидно, что такие остатки свободной мысли, как Шанинка, очень раздражают. В них накапливается такая интеллектуальная энергия, которая тоже раздражает власть. Поэтому сейчас оказывается такое давление на университет через его ректора. Поэтому мы должны поддержать его и сделать все, что в наших силах, чтобы исход этого дела был справедливый, - говорит Юлия Галямина.



Частная Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году. Её первым ректором стал британский социолог, профессор Теодор Шанин, по имени которого называют вуз. Шанинка популярна как место получения второго высшего образования среди профессионалов в области медиа, коммуникаций и социологии. С 2018 по 2020 год школа была лишена государственной аккредитации как учебное заведение, что вызвало резкую критику со стороны представителей российского и мирового научного сообщества.