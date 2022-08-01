Более 3 миллионов гектаров леса сгорело в Сибири в 2022 году

Около 3,2 миллиона гектаров лесных земель в регионах Сибири и Дальнего Востока были охвачены огнем с начала 2022 года. Это следует из данных "Авиалесоохраны" на 1 августа (с учетом активных очагов и тех, от тушения которых отказались).
Примерно половина от всей горящей площади приходится на Хабаровский край — 1,68 миллиона гектаров, 2,14% от всего региона. Причем, на площади 746 тысяч гектаров тушение огня не проводится. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Режим ЧС также объявлен в Республике Саха, где огонь прошел около 537 тысяч гектаров, что является вторым показателем среди регионов восточной части России.
В процентном соотношении после Хабаровского края больше всего пострадала территория Югры (ХМАО) — там огонь занял около процента всей территории автономного округа — 33 тысячи гектаров.
- В 2022 году Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.