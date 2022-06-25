Власти решили не тушить треть лесных пожаров в России

В России сейчас горит больше ста тысяч гектаров леса. Власти решили не тушить более трети из них. Это следует из отчёта Авиалесоохраны.
По состоянию на 24 июня 2022 года, на Чукотке огонь охватил более 58 тысяч гектаров леса, власти региона отказались тушить 38% из них; в Якутии горит почти 30 тысяч гектаров леса, из них 20% тушить не будут. В Магаданской области и Красноярском крае площадь возгорания меньше, но и тушат там меньше: лишь 1% и 9% соответственно.
Отказываясь тушить лесные пожары, региональные власти руководствуются приказом Минприроды России от 2015 года. Согласно документу, лесной пожар можно не тушить, если нет угрозы населённым пунктам и затраты на тушение огня выше, чем прогнозируемый от него вред.
- В 2021 году горело более 10 миллионов гектаров леса. Это в 40 раз больше площади Москвы.
- В июле 2019 года, говоря о пожарах, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил: "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно". На тот момент в Красноярском крае горело более 1,6 миллиона гектаров леса.
- К началу августа 2019 года, когда площадь пожаров в Сибири достигла почти 3 миллионов гектаров, чиновники всё-таки решили бороться с пожарами, тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.