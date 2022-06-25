Власти решили не тушить треть лесных пожаров в России

В России сейчас горит больше ста тысяч гектаров леса. Власти решили не тушить более трети из них. Это следует из отчёта Авиалесоохраны.

По состоянию на 24 июня 2022 года, на Чукотке огонь охватил более 58 тысяч гектаров леса, власти региона отказались тушить 38% из них; в Якутии горит почти 30 тысяч гектаров леса, из них 20% тушить не будут. В Магаданской области и Красноярском крае площадь возгорания меньше, но и тушат там меньше: лишь 1% и 9% соответственно.

Отказываясь тушить лесные пожары, региональные власти руководствуются приказом Минприроды России от 2015 года. Согласно документу, лесной пожар можно не тушить, если нет угрозы населённым пунктам и затраты на тушение огня выше, чем прогнозируемый от него вред.