В Якутии и Хабаровском крае объявлен режим федерального ЧС

В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщает Рослесхоз, режим ЧС был введен по упрощенному порядку для более оперативной работы по тушению пожаров. Природные пожары начались в этих регионах в конце мая.

Упрощенный порядок введения режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне был принят в 2021 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что он позволит быстрее координировать усилия федеральных и региональных органов в борьбе с пожарами. "В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев," - отметил министр.

На региональном уровне режим ЧС был объявлен в Якутии уже в июне, в Хабаровском крае - в начале июля. Сейчас огнем в них охвачены 603,4 тысяч гектар. Однако это более чем втрое меньше, чем в прошлом году в тот же период.