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Более 34 млн рублей собрал марафон СМИ в поддержку политзаключённых

12 июня, в день России, независимые средства массовой информации провели онлайн-марафон в поддержку политических заключённых. Он проходил под лозунгом "Ты не один" и длился с 9 утра до 10 часов вечера. За 13 часов было собрано 34447623 рубля. Деньги пойдут на адресную помощь политзаключённым и их семьям и оплату адвокатов.

В марафоне приняли участие такие издания и каналы, как "Медуза", "Медиазона", "Дождь", "Навальный LIVE", "Популярная политика", "Служба поддержки", "Холод", каналы Максима Каца, Дмитрия Колезева, Александра Плющева, "Новая газета" и "Ходорковский Live". Журналисты объединились в общем эфире, который транслировали на своих ютьюб-каналах. К акции присоединились и гражданские активисты – например, "Феминистское антивоенное сопротивление".

Первые четыре часа отправить средства в поддержку политзаключённых можно было и с российских карт. Сбор заблокировали после жалобы корреспондента государственного телеканала RT Константина Придыбайло. Он написал, что "сломал донаты из России для экстремистского «марафона солидарности»". По словам Придыбайло, он связался с владельцами DonatePay, после чего они удалили сбор.

  • По статистике правозащитного центра "Мемориал", сейчас в российских тюрьмах находятся 553 политических заключённых. 409 из них преследуются по религиозным мотивам (Свидетели Иеговы, движение "Хизб-ут Тахрир" и другие), 144 – за политическую позицию. Ещё 565 человек преследуются без лишения свободы. Это только те, кого "Мемориал" официально признал политзаключёнными.
  • По данным ОВД-Инфо, в прошлом, 2022 году в России всего 25 дней прошли без задержаний граждан полицией за выражение политической позиции.

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