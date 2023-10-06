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Более 40 китайских компаний попали под ограничения США

Соединённые Штаты ограничили торговлю с десятками китайских компаний за поставки в Россию микросхем - в обход введённого запрета.

О решении министерства торговли США сообщает "Голос Америки". Как говорится в публикации, ведомство внесло 42 китайские компании в список экспортного контроля за поддержку военно-промышленной базы России, в том числе за поставки в российский оборонный сектор микросхем американского производства.

Эти микросхемы запрещены для продажи в Россию, которая использует их, в том числе, для систем точного наведения ракет и беспилотников, запускаемых против гражданских объектов в Украине, говорится в заявлении Минторговли. Москва не раз отрицала намеренные удары по гражданским объектам.

Также в американский список экспортного контроля добавлены 7 компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании - за помощь России в покупке американских микросхем.

  • Западные СМИ неоднократно писали о том, что Китай, несмотря на объявленную им позицию нейтралитета по отношению к войне России против Украины, поставляет Москве военное оборудование и снаряжение. Китай все обвинения в военной поддержке России отвергает.

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