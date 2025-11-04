Не менее 44 жителей России и аннексированного Крыма с февраля 2022 года подверглись преследованиям за исполнение или прослушивание украинских песен. Об этом сообщают Север.Реалии.

На преследуемых составляли протоколы по статьям о "дискредитации" армии, демонстрации экстремистской атрибутики или мелком хулиганстве.

Поводами для преследования становилось исполнение или проигрывание песен "Червона Калина", "Стефания" победителей Евровидения Kalush Orchestra или "Гуляночка" Верки Сердючки.

В 2023 году было возбуждено первое уголовное дело о "фейках", где упоминались украинские песни. Это дело бывшего политолога из Петербурга Евгения Бестужева, которого осудили на пять лет и три месяца условно за антивоенные посты и ролики с песнями на украинском языке.

Также было возбуждено еще одно уголовное дело – против преподавателя МГТУ имени Баумана, члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Александра Нестеренко. Его обвинили в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия из-за двух видео и трех аудиозаписей, которые он разместил во "ВКонтакте". Среди них были "Ми ростем" группы "Воплі Відоплясова" и "Запалимо з ранку – УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ" в исполнении Gordon Black.

Всего с начала войны по административным делам, связанным с украинскими песнями, как минимум 12 человек были арестованы, 17 – оштрафованы, в остальных случаях наказание или неизвестно, или протоколы были отменены.