Пять минут до Апокалипсиса. Эфир в 18:05

Эскалация войны в Украине и ядерные угрозы со стороны России делают атомную войну реальной перспективой. Мир стоит ближе к ней, чем когда-либо со времен Карибского кризиса ровно 60 лет назад. Тогда лидерам США и СССР удалось договориться, но возможно ли это теперь? Какова реальная готовность российских ядерных сил, и какие возможны сценарии конфронтации?



Гости программы: Павел Баев, ведущий научный сотрудник Международного института исследований проблем мира (PRIO) в Осло, Михаил Самусь, украинский военный аналитик, и Павел Лакийчук, украинский военный эксперт. Эфир в 18:05.

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