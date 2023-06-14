ИИ помог The Beatles записать песню с участием убитого Леннона

Распавшаяся много лет назад британская рок-группа The Beatles записала песню с участием Джона Леннона, убитого в 1980 году. В этом ей помог искусственный интеллект, рассказал участник группы Пол Маккартни.

По его словам, голос Леннона удалось "извлечь" из старой демо-записи. "Мы смогли взять голос Джона и получить его в чистом виде с помощью искусственного интеллекта, чтобы потом смикшировать запись", – сказал Маккартни.

Он отметил, что "последний трек The Beatles" выйдет в конце года. Музыкант не раскрыл название песни, но вероятно это будет композиция Леннона 1978 года "Now And Then", пишет "Би-би-си".

В прошлом году искусственный интеллект позволил Маккартни исполнить с Ленноном песню "I've Got a Feeling" на фестивале Гластонбери.