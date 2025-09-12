Более двухсот дронов атаковали в ночь на пятницу территорию РФ

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Согласно сообщению ведомства, беспилотники были сбиты на 12 российскими регионами, больше всего над Брянской (85 ), Смоленской (42), Ленинградской (28), Калужской (18) и Новгородской (14) областями.

В Белгороде в результате атаки беспилотников погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, а результате атак беспилотников в городе повреждены восемь квартир в семи многоэтажках, два частных дома, 18 автомобилей, три коммерческих и два социальных объекта.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, были все атаковавшие регион беспилотники были сбиты, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В то же время, в социальных сетях появилось видео пожара на нефтебазе "Лукойл" в поселке Кардымово.

В петербургском аэропорту Пулково из-за атаки беспилотников задержаны 28 рейсов, отменены 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов. В Ленинградской области отключался мобильный интернет. Губернатор Александр Дрозденко заявил о более чем 30 сбитых беспилотниках, хотя в сводке министерства обороны говорится только о 28. Ограничения на полеты вводились также в аэропортах Иванова, Пскова, Ярославля и Калуги.

Из-за вводившегося в Ленинградской области плана "Ковёр", самолет авиакомпании AlMarsia Universal Airlinesс российскими туристами, летевший из Египта в Петербург, приземлился 12 сентября рано утром в аэропорту Таллина. Эту информацию подтвердила руководитель по коммуникациям и маркетингу аэропорта столицы Эстонии Маргот Хольтс. По словам Хольтс, во время пребывания в Таллинском аэропорту пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет.