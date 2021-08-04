Более половины бывших глав штабов Навального - под следствием или уехали

Только двое из 37 руководителей региональных штабов Алексея Навального (штабы были признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена) за последние 2 года не подвергались репрессиям. Это следует из расследования РБК.

По данным издания, 11 бывших руководителей штабов сейчас находятся под следствием, 8 покинули Россию. К административной ответственности в 2020-2021 годах привлекались 35 из 37 глав штабов.

Штабы Навального были созданы в 2017 году, когда оппозиционер вёл кампанию за своё выдвижение в президенты России. Часть из них продолжила деятельность и после отказа Навальному в регистрации. К моменту роспуска сети штабов в апреле нынешнего года их было 37. Глава сети штабов Леонид Волков объявил о её роспуске после того, как прокуратура обратилась в суд с требованием признать штабы экстремистскими организациями.



По данным РБК, суммарный срок административных арестов, которые экс-руководители штабов отбыли за 2020–2021 годы, составляет 457 дней, общая сумма выписанных штрафов превысила 4 миллиона. Один из координаторов — Андрей Боровиков из Архангельска — получил реальный срок по делу о распространении порнографии из-за публикации клипа группы Rammstein. Он отбывает 2,5 года лишения свободы. Двое бывших руководителей штабов - Олег Степанов из Москвы и Алексей Ворсин из Хабаровска — находятся под домашним арестом. Ещё восемь бывших руководителей штабов, по данным РБК, эмигрировали. Трое бывших региональных координаторов публично выступили против Алексея Навального или его соратников.

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15 бывших координаторов штабов сказали РБК, что продолжают заниматься политикой. Двое из них сейчас депутаты городских дум в Томске и Новосибирске. На выборы в 2021 году никого из бывших координаторов уже не пустили, воспользовавшись законом, запрещающим баллотироваться лицам, связанным с экстремистскими организациями.

Сам Навальный сейчас находится в колонии. Ряд его ближайших соратников стали обвиняемыми по так называемому санитарному делу, другие эмигрировали.

В среду суд в Москве рассматривает апелляцию на признание структур Навального экстремистскими. Соратник Навального Иван Жданов считает, что решение суда предрешено.