Более половины бывших глав штабов Навального - под следствием или уехали

Только двое из 37 руководителей региональных штабов Алексея Навального (штабы были признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена) за последние 2 года не подвергались репрессиям. Это следует из расследования РБК.
По данным издания, 11 бывших руководителей штабов сейчас находятся под следствием, 8 покинули Россию. К административной ответственности в 2020-2021 годах привлекались 35 из 37 глав штабов.
Штабы Навального были созданы в 2017 году, когда оппозиционер вёл кампанию за своё выдвижение в президенты России. Часть из них продолжила деятельность и после отказа Навальному в регистрации. К моменту роспуска сети штабов в апреле нынешнего года их было 37. Глава сети штабов Леонид Волков объявил о её роспуске после того, как прокуратура обратилась в суд с требованием признать штабы экстремистскими организациями.
По данным РБК, суммарный срок административных арестов, которые экс-руководители штабов отбыли за 2020–2021 годы, составляет 457 дней, общая сумма выписанных штрафов превысила 4 миллиона. Один из координаторов — Андрей Боровиков из Архангельска — получил реальный срок по делу о распространении порнографии из-за публикации клипа группы Rammstein. Он отбывает 2,5 года лишения свободы. Двое бывших руководителей штабов - Олег Степанов из Москвы и Алексей Ворсин из Хабаровска — находятся под домашним арестом. Ещё восемь бывших руководителей штабов, по данным РБК, эмигрировали. Трое бывших региональных координаторов публично выступили против Алексея Навального или его соратников.
15 бывших координаторов штабов сказали РБК, что продолжают заниматься политикой. Двое из них сейчас депутаты городских дум в Томске и Новосибирске. На выборы в 2021 году никого из бывших координаторов уже не пустили, воспользовавшись законом, запрещающим баллотироваться лицам, связанным с экстремистскими организациями.
Сам Навальный сейчас находится в колонии. Ряд его ближайших соратников стали обвиняемыми по так называемому санитарному делу, другие эмигрировали.
В среду суд в Москве рассматривает апелляцию на признание структур Навального экстремистскими. Соратник Навального Иван Жданов считает, что решение суда предрешено.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.