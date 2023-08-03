Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Более ста медицинских журналов призвали отказаться от ядерного оружия

Ядерная ракета

Более ста ведущих медицинских журналов мира призвали страны отказаться от ядерного оружия. Их редакторы подписали письмо международной организации "Врачи за предотвращение ядерной войны".

"Предотвращение применения ядерного оружия – срочная задача для здравоохранения. Необходимо предпринять фундаментальные шаги для отказа от ядерного оружия", – говорится в письме. Его авторы утверждают, что нынешние усилия "неадекватны для защиты населения планеты от угрозы ядерной войны", и осуждают ядерные государства за неспособность добиться полной денуклеаризации.

В письме отмечается, что из-за российского вторжения в Украину и усиления напряжённости на Корейском полуострове риск ядерной войны вырос. Применение всего 2% мировых запасов ядерных боеголовок может привести к гибели 120 миллионов человек, а полномасштабная ядерная война между США и Россией способна уничтожить всё человечество, говорится в письме.

Авторы письма предлагают три шага для снижения ядерных рисков, отмечая при этом их недостаточность. Государства должны принять политику ненападения и отказаться от немедленного пуска ядерных ракет по тревоге, а воюющие страны должны пообещать, что они не применят ядерное оружие в конфликте.

Эксперты же отмечают, что отказ от ядерного оружия нарушит политику сдерживания и может привести к войне между крупными державами.

  • Врачи выпустили письмо в канун очередной годовщины атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Тогда погибли около 200 тысяч японцев, в зоне воздействия была уничтожена флора и фауна. Позже от радиоактивного загрязнения умерли ещё порядка 250 тысяч человек, около 200 тысяч страдают от него до сих пор.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG