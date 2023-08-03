Более ста медицинских журналов призвали отказаться от ядерного оружия

Более ста ведущих медицинских журналов мира призвали страны отказаться от ядерного оружия. Их редакторы подписали письмо международной организации "Врачи за предотвращение ядерной войны".

"Предотвращение применения ядерного оружия – срочная задача для здравоохранения. Необходимо предпринять фундаментальные шаги для отказа от ядерного оружия", – говорится в письме. Его авторы утверждают, что нынешние усилия "неадекватны для защиты населения планеты от угрозы ядерной войны", и осуждают ядерные государства за неспособность добиться полной денуклеаризации.

В письме отмечается, что из-за российского вторжения в Украину и усиления напряжённости на Корейском полуострове риск ядерной войны вырос. Применение всего 2% мировых запасов ядерных боеголовок может привести к гибели 120 миллионов человек, а полномасштабная ядерная война между США и Россией способна уничтожить всё человечество, говорится в письме.

Авторы письма предлагают три шага для снижения ядерных рисков, отмечая при этом их недостаточность. Государства должны принять политику ненападения и отказаться от немедленного пуска ядерных ракет по тревоге, а воюющие страны должны пообещать, что они не применят ядерное оружие в конфликте.

Эксперты же отмечают, что отказ от ядерного оружия нарушит политику сдерживания и может привести к войне между крупными державами.