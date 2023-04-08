Северная Корея вновь испытала подводный беспилотник

Северная Корея испытала подводный беспилотник Haeil-2, способный нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Испытания проводились в период с 4 по 7 апреля. Аппарат выпустили их порта в провинции Южный Хамгён. Дрон двигался по траектории восьмёрки, преодолел тысячу километров, а затем планово сдетонировал под водой.

Пхеньян заявил, что в результате испытания военным КНДР удалось проверить способность стратегического подводного вооружения к нанесению смертельного удара.

Это третье известное испытание подводного беспилотника Северной Кореей с конца марта. СМИ тогда сообщали, что Пхеньян тестирует вооружения в ответ на военные учения США и Южной Кореи. Манёвры "Щит свободы" прошли в середине марта. Американские и южнокорейские военные отрабатывали сценарии по отражению условной атаки со стороны КНДР.

Больше новостей Радио Свобода: