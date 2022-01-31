Болельщики 13 российских клубов объявили бойкот футболу из-за Fan ID

Болельщики 13 футбольных клубов заявили, что не будут ходить на стадионы в случае введения паспортов для болельщиков - Fan ID. Вместо этого фанаты пообещали поддерживать любимые команды "любыми другими доступными способами за пределами стадионов".

Среди бойкотирующих оказались фанклубы десяти из шестнадцати команд Российской Премьер-Лиги, в том числе болельщики "Спартака", "Зенита", "Локомотива" и "Динамо". Как сообщает Znak.com, в ближайшее время к бойкоту могут присоединиться болельщики ЦСКА.

Это крупнейший бойкот в истории российского футбола. Акцию начали фанаты "Спартака" 24 января, к ним практически сразу присоединились фанаты клубов "Зенит" и "Ростов". Протестующие считают, что Fan ID нарушает Конституцию и сравнивают "паспорт болельщика" с романом Джорджа Оруэлла "1984". По их мнению, цель паспорта - не безопасность на стадионах, а повсеместный контроль за жизнями людей.

Болельщики пообещали бойкотировать матчи Премьер-лиги, Кубка России, домашние еврокубковые встречи и другие соревнования, допуск на которые будет открыт после получения паспорта болельщика. Фанаты обещают не ходить на матчи уже начиная с весенней части нынешнего сезона. Бойкот, по их словам, продлится до полной отмены закона.

Документ о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и прошел все стадии утверждения в декабре прошлого года. Он должен вступить в силу с 1 июня. Fan ID потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых в дальнейшем определит правительство.



Такую систему уже использовали в России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на Кубке конфедераций в 2017 году, на чемпионате мира в 2018-м и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сервис также будет внедрен на финале Лиги чемпионов в мае 2022 года.



На фоне возмущений пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости диалога с фанатами по поводу Fan ID.