Болгария не поддержала часть 21-го пакета санкций ЕС против России

Болгария не поддерживает часть готовящегося 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова.

По ее словам, Болгария возражает против некоторых энергетических санкций, так как они могут повлиять на энергетическую безопасность страны. Кроме того, Болгария выступает против введения санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. По ее мнению, это попадает в категорию "символических санкций".

"Они не имеют никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивны, создавая среду, в которой ведется антиевропейская пропаганда и говорится о вмешательстве Европы в церковные отношения", – сказала министр.

Ранее в июне стало известно, что Еврокомиссия внесла в проект нового пакета санкций патриарха Кирилла – это решение было обосновано его поддержкой действий российской армии в Украине.

Глава РПЦ поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. В частности, он говорил о том, что в Донбассе идет "метафизическая борьба", и утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала. Он включен в санкционные списки Великобритании, Канады и Чехии. Эстония и Литва запретили ему въезд свои страны.

По данным издания Politico, новый пакет санкций будет включать в себя также меры против российского нефтяного сектора. Речь идет об ограничениях в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также расширении списка подсанкционных судов российского "теневого флота" и борьбу с оказанием им различных услуг, включая страховые.

В отношении "Роснефти" в ЕС сейчас введен запрет на сделки, а санкции против "Лукойла" пока затронули только дочерние компании. В 21-м пакете санкции против этих компаний могут быть ужесточены – вплоть до заморозки всех их активов на территории ЕС.

Для принятия пакета санкций требуется поддержка всех членов-государств Евросоюза.