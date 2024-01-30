Болгария объявила в европейский розыск шестерых граждан России в связи с их возможной причастностью ко взрывам и разрушениям на оружейных заводах и складах с 2011 по 2020 год.

Об этом 30 января сообщила прокуратура Софии. Имена разыскиваемых ведомство не называет.

По информации Болгарской службы Радио Свобода, речь идет о взрыве на складе компании Емельяна Гебрева EMCO в Ловнидоле в 2011 году, о двух взрывах на площадке Вазовского машиностроительного завода в посёлке Иганово в 2015-м. Ещё один взрыв был на заводе "Арсенал" под Мыглижем в 2020 году.

Эти четыре взрыва были объединены общим расследованием, о котором прокуратура объявила в апреле 2021 года и с тех пор подробностей о его ходе не сообщает. Пока следствие упомянуло лишь о предполагаемой причастности к организации взрывов агентов российской военной разведки ГРУ.

Болгарская служба RFE/RL одновременно отмечает, что, судя по распространённому во вторник сообщению Софийской городской прокуратуры, подозреваемых объявили в розыск не сейчас, а ранее, но официально об этом не было объявлено до сих пор.

Еще одно обстоятельство, о котором прокуратура сообщила впервые, заключается в том, что в рамках расследования правоохранительные органы изучают и возможное участие во взрывах болгарских граждан.