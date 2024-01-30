Болгария объявила в европейский розыск шестерых граждан России в связи с их возможной причастностью ко взрывам и разрушениям на оружейных заводах и складах с 2011 по 2020 год.
Об этом 30 января сообщила прокуратура Софии. Имена разыскиваемых ведомство не называет.
По информации Болгарской службы Радио Свобода, речь идет о взрыве на складе компании Емельяна Гебрева EMCO в Ловнидоле в 2011 году, о двух взрывах на площадке Вазовского машиностроительного завода в посёлке Иганово в 2015-м. Ещё один взрыв был на заводе "Арсенал" под Мыглижем в 2020 году.
Эти четыре взрыва были объединены общим расследованием, о котором прокуратура объявила в апреле 2021 года и с тех пор подробностей о его ходе не сообщает. Пока следствие упомянуло лишь о предполагаемой причастности к организации взрывов агентов российской военной разведки ГРУ.
Болгарская служба RFE/RL одновременно отмечает, что, судя по распространённому во вторник сообщению Софийской городской прокуратуры, подозреваемых объявили в розыск не сейчас, а ранее, но официально об этом не было объявлено до сих пор.
Еще одно обстоятельство, о котором прокуратура сообщила впервые, заключается в том, что в рамках расследования правоохранительные органы изучают и возможное участие во взрывах болгарских граждан.
- По неофициальным сведениям "Свободной Европы", троих из объявленных в розыск россиян заочно обвиняют в покушении на бизнесмена Гебрева весной 2015 года, по которому ведется отдельное расследование. В 2021 году болгарский бизнесмен подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов в Украину. До этого Гебрев отрицал факт поставок Киеву оружия после начала вооружённого конфликта в Донбассе.
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