Взрывы в Болгарии, российские агенты и война в Украине

Необъяснимые пожары и взрывы на объектах болгарской военной промышленности началась более десяти лет назад и участились после российской оккупации Крыма в 2014 году. Болгарские следователи и прокуроры затягивают расследование, хотя улик становится все больше. Журналисты болгарской службы Радио Свобода поговорили со свидетелями и участниками этих событий, большинство из которых уверены: за диверсиями стоит Россия, а нынешнее правительство Болгарии даже после начала российского вторжения в Украину крайне неохотно занимается расследованием, следы которого могут привести в Москву.

Вечером 21 марта 2015 на территории крупнейшего в Болгарии государственного Вазовского машиностроительного военного завода (ВМЗ) звучали взрывы и полыхал огонь, как на поле боя. Пожар на ВМЗ уничтожил склады оружия и боеприпасов, напугав жителей Сопота и других городов у подножия Балканских гор в центральной части страны. Мэр близлежащего города Карлово Эмиль Кабаиванов говорит, что столб дыма поднимался на 200 метров.

Меньше, чем через месяц, 14 апреля, на Вазовском машиностроительном заводе снова произошел пожар и раздались взрывы. Две недели спустя крупный болгарский поставщик оружия Емельян Гебрев впал в кому в результате отравления, которое следователи связывают с некачественным салатом и, по выражению Гебрева, "прочей ерундой".

Эти три события стали частью масштабной атаки на болгарскую военную промышленность. Подобные необъяснимые взрывы начали происходить более десяти лет назад и заметно участились после российской оккупации и аннексии Крыма в 2014 году, ставшей первой фазой войны с целью подчинения Украины.

"Причастна к этому Россия или нет, я сказать не могу, – говорит бывший мэр Сопота Васелин Личев, – но такое предположение абсолютно возможно".

Начиная с 2014 года инциденты такого рода – порой с жертвами – регулярно происходили на фоне поставок Болгарией и ее союзниками по НАТО боеприпасов и другого военного оборудования Украине. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения, эти поставки резко выросли. По некоторым данным, боеприпасы со складов ВМЗ тоже предназначались для продажи Украине через посредников, таких как Польша или Чехия.

Затянувшееся и неэффективное расследование вызвало подозрения, что болгарские власти не хотят в полной мере изучать вероятный российский след в деле о взрыве на военном складе.

Ни явные указания на причастность России к этому и другим взрывам, ни подтверждающие это данные иностранных спецслужб не поменяли позиции болгарских чиновников. Оппозиция обвинила их в заметании следов, которое может подорвать структуру безопасности страны и Запада в целом в тот момент, когда Европа нуждается в ней особенно остро.

"Я очень обеспокоен, – говорит в беседе с Радио Свобода бывший депутат парламента Болгарии Мартин Димитров, подчеркивая, что речь идет о национальной безопасности. – Если мы пускаем в страну людей, которые совершают теракты без всяких последствий со стороны нашего государства, они будут продолжать делать это до тех пор, пока мы не предпримем ответные шаги и не начнем себя защищать".

Оружие для Украины и таинственное отравление

Димитров и бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов предложили создать парламентскую комиссию, чтобы проконтролировать расследование взрывов генеральной прокуратурой и возможное замалчивание фактов болгарскими спецслужбами.

"Если наша уязвимость вызвана тем, что кто-то недостаточно честен и из-за своей слабости пренебрегает интересами Болгарии во имя интересов других государств, то нам следует ожидать подобных провокаций и в будущем", – говорит Димитров.

Димитров критикует болгарские следственные органы, утверждая, что они не стараются найти виновников этих и других взрывов. Емельян Гебрев впал в кому 28 апреля 2015 года после контакта с неизвестным фосфорорганическим веществом, которое, вероятно, было нанесено на ручку двери его автомобиля российским агентом, как в итоге установила прокуратура. Тем не менее, более трех лет следствие стояло на месте и утверждало, что Гебрев отравился пестицидом из салата с рукколой.

Лишь после того, как британские следователи связали случай Гебрева с одним из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, которое осуществили в Солсбери сотрудники ГРУ с помощью яда из семейства "Новичок", болгарской прокуратуре пришлось признать, что в случае болгарского торговца оружием речь идет о чем-то более серьезном, чем пищевое отравление.

В 2020 году болгарские власти заочно предъявили обвинения трем россиянам в связи с покушением на Гебрева: Денису Сергееву (он же Сергей Федоров), Егору Гордиенко (он же Георгий Горшков) и Сергею Лютенко (он же Сергей Павлов).

Британская полиция заявляет, что у нее есть доказательства причастности Сергеева к отравлению Скрипаля, в котором также подозреваются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

"Под давлением внешних факторов им пришлось начать расследование, хотя они очень этого не хотели", – считает Гебрев.

В июле 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, в городе Карнобат на востоке Болгарии произошел пожар на оружейном складе, принадлежащем одной из компаний Гебрева – "Эмко". Гебрев публично заявлял, что он "на 100% уверен" в причастности российских спецслужб к пожару в Карнобате, однако позже он признал в беседе с Радио Свобода, что прямых доказательств этому нет. До сих пор точно неизвестно, предназначались ли боеприпасы с этого склада для Украины.

По оценке бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, на первой стадии российского вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года, его страна поставила украинским силам обороны треть всех необходимых им боеприпасов.

Гебрев высоко отзывается о болгарском военно-промышленном комплексе, который стал крупным производителем боеприпасов для активно используемого Украиной оружия советского образца.

"Болгарская [военная] промышленность в последние годы и сейчас, с началом этой безумной войны, доказала свою значимость, – говорит Гебрев. – Сколько стран из числа бывших советских республик и участников Варшавского договора могут похвастаться тем, что сохранили свою военную промышленность? Единицы".

Он до сих пор считает, что болгарские власти пытаются замести следы, ведущие от взрывов на принадлежащих ему складах боеприпасов к России.

"До сих пор некоторые сотрудники Агентства национальной безопасности говорят, что отравления не было, терактов не было, ничего не произошло, – возмущается Гебрев. – Даже генеральный прокурор говорит про рукколу и прочую ерунду".

Вынужденное признание

Болгарские следственные органы либо оставили нераскрытыми, либо назвали "несчастными случаями" почти все пожары и взрывы на складах боеприпасов. Через шесть лет после инцидента на ВМЗ те же самые чиновники были вынуждены пересмотреть свои оценки.

В 2021 году, после того, как британское следствие и основанное на открытых источниках расследование Bellingcat идентифицировали группу агентов ГРУ, связанных с отравлением в Солсбери, чешское правительство обвинило Россию в "государственном терроризме" в связи со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Двое из трех российских агентов, подозреваемых чешскими следователями в связи с взрывом во Врбетице, оказались теми же самыми Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, который подозревали в отравлении Сергея Скрипаля. Третьим был Сергей Федотов, которого обвиняют в отравлении Гебрева.

Часть боеприпасов, уничтоженных во Врбетице, принадлежала Гебреву, и, судя по калибру, предназначалась не для Чехии, а для Украины, хотя сам Гебрев это отрицает.

Данные о перемещениях и другие документы подтверждают, что упомянутые агенты ГРУ посещали Болгарию. Эти находки вынудили болгарские следственные органы вернуться к расследованию отравления Гебрева и пожаров на ВМЗ.

Генеральная прокуратура Болгарии объявила, что шесть подозреваемых российских агентов находились в этой стране накануне отравления Гебрева, пожаров на ВМЗ и еще на двух военных складах, в том числе на принадлежащем Гебреву складе у деревни Ловнидол. Представитель прокуратуры Сийка Милева отметила, что "значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ", уничтоженных в ноябре 2011 года в Ловнидоле, предназначались для министерства обороны Грузии. Милева заявила, что целью граждан России было сорвать поставку спецпродукции в Украину и Грузию, где российские войска сконцентрированы в сепаратистских регионах Южной Осетии и Абхазии, независимость которых Москва признала после пятидневной войны 2008 года.

Российские власти отрицают какую-либо причастность к инцидентам в Болгарии и Чехии.

На пресс-конференции в апреле 2021 года болгарская прокуратура заявила, что физические улики, касающиеся взрывов на заводе ВМЗ, оказались уничтожены пожаром в министерстве внутренних дела в Софии в 2015 году.

В первых репортажах с места событий говорилось, что причиной пожара в здании могло стать короткое замыкание. Сейчас прокуратура говорит о преднамеренном поджоге. В экспертном заключении, на которое ссылается прокуратура, сказано, что пожар произошел "не в результате самовозгорания". За несколько дней до 31 мая 2015 года, когда пожар уничтожил все улики, два агента ГРУ, которых потом обвинили в отравлении Гебрева, покинули Болгарию, говорится в расследовании Bellingcat.

Гордиенко (он же Горшков) и Сергеев (он же Федотов) выехали из Болгарии в Сербию 29 мая 2015 года и в тот же день вылетели из Белграда в Москву. Расследование Bellingcat вышло за несколько месяцев до того, как болгарская прокуратура заявила о причастности российских спецслужб к пожарам на воинских складах. С тех пор генеральная прокуратура Болгарии не делала публичных заявлений о ходе следствия.

"Они не хотят узнать правду"

Один из взрывов на военном складе, который прокуратура не связывает с российскими спецслужбами, произошел более десяти лет назад в городе Стралджа на востоке страны.

Митко Караколев не может забыть, что случилось на складе компании "Барета Трейдинг" 5 июня 2012 года. Тогда в результате пожара и взрывов погибли три человека, в том числе коллега Караколева, которого он знал с детства.

"Сколько бы раз я ни обходил склад, я не мог вытащить моего друга из-под завалов, – говорит Караколев Радио Свобода. – Его разорвало в клочья".

Сила взрывов была такой, что местные жители решили подумали о землетрясении. Из соседних деревень было эвакуировано более шестисот человек.

Атанас Балакчиев, который находился на базе отдыха "Лиловая хижина" по соседству, говорит, что такое невозможно забыть: "Честно сказать, я подумал, что началась атомная война. Я выскочил из дома посмотреть в ту строну. Я увидел гриб, как после взрыва атомной бомбы. Он поднимался все выше и выше".

Сначала следствие заявило, что взрыв произошел из-за неосторожных действий рабочих при демонтаже боевой головки ракеты "Двина". Собственнику "Барета Трейдинг" Десиславу Делеву предъявили обвинение в преступной халатности, но суд его оправдал. Прокуратура выдвинула новые обвинения, но и сейчас, десять лет спустя, приговора по делу нет.

Делев обвиняет прокуратуру в том, что она даже не рассматривала возможность диверсии. В день взрыва, по словам Делева, на склад приезжали ремонтники, чтобы починить неработающую камеру наблюдения. "Они не хотят узнать правду. Им надо кого-то назначить виновным, а виновен ли он на самом деле, значения не имеет" – считает он.

Согласно экспертному докладу о событиях в Стралдже, имеющемуся в распоряжении Радио Свобода, на складе находились боеприпасы, принадлежавшие компании "Сейдж Консалтантс", которая сейчас находится под российскими санкциями.

Долев говорит, что эти боеприпасы предназначались для Грузии. Это согласуется с данными болгарского расследовательского проекта BIRD, который опубликовал разрешения на экспорт оружия в Грузию, выданные компании "Сейдж". Одно из разрешений было подписано за два месяца до взрывов, уничтоживших склад.

"Тот факт, что сейчас эта компания попала под российские санкции, показывает, что за этим стоит серьезный мотив, – считает Делев. – Тому есть много косвенных доказательств".

В экспертном заключении, имеющемся в распоряжении Радио Свобода, говорится, что на всех пяти складах компании "Сейдж" имело место "взрывное горение". Несмотря на это, защитные земляные валы вокруг каждого из складов оказались не повреждены.

По мнению Делева, это доказывает, что у пожара было более одного источника:

"В принципе, эти базы построены так, чтобы не допускать детонирующего эффекта между складами. Чтобы это произошло, надо разрушить специально возведенные земляные валы вокруг каждого склада. В данном случае валы на месте, они не горели, а все склады при этом взорваны. Элементарная логика говорит о том, что было внешнее вмешательство, которое привело к разрушениям".

В "Сейдж Консалтантс" не ответили на просьбу Радио Свобода о комментарии.

Обвинения в затягивании следствия

Призывы Димитрова и бывшего министра обороны Шаламанова создать парламентскую комиссию в связи с возможным замалчиванием фактов болгарскими спецслужбами ни к чему не привели. Другие болгарские официальные лица так же обратили внимание на то, что власти годами ничего не говорят о ходе следствия, а само оно недостаточно прозрачно.

В адрес генерального прокурора Ивана Гешева и его предшественника Сотира Цацарова стали звучать обвинения в создании препятствий расследованию российского следа в возможных диверсиях на складах боеприпасов.

"Прокуратура делает все, что можно, чтобы замести следы и затруднить расследование", – заявил в беседе с Радио Свобода еще один бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев.

Он отметил, что в Британии сотни человек расследуют отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а в Болгарии отравлением Гебрева занимается один или два следователя.

"Это одно из доказательств того, что прокуратура и исполнительная власть при [бывшем премьер-министре] Бойко Борисове не хотели раскрывать правду – считает Ноев. – Тому есть много причин, в том числе влияние, которое Россия имеет на [болгарские] спецслужбы и прокуратуру".

Гебрев обвиняет болгарские власти в том, что они неоднократно отказывались от сотрудничества с другими государствами, когда речь заходила о российских агентах ГРУ, предположительно стоявших за его отравлением.

Ноев и указывает на заключенное в 2017 году при Цацарове соглашение о сотрудничестве между прокуратурами России и Болгарии: "Это свидетельство того, что влияние России на наши власти и, в частности, на прокуратуру, несомненно".

Болгарское общество расколото по вопросу членства в НАТО. Болгария считается одной из самых пророссийских стран в Европейском союзе из-за тесных исторических, культурных и деловых связей с Москвой. По данным социологических опросов, большинство населения хочет, чтобы лидеры страны сохраняли нейтралитет в отношении российско-украинской войны.

В мае 2022 года ультраправая болгарская пророссийская партия "Возрождение" сняла украинский флаг со здания мэрии в Софии и устроила несколько митингов в поддержку российского вторжения в Украину. Сейчас Болгария готовится к пятым парламентским выборам за два года. После голосования в октябре 2022 года пророссийские партии увеличили свое присутствие в парламенте.

Бывший министр обороны Велизар Шаламанов считает, что среди лидеров страны есть те, чьи интересы "в большей мере связаны с поддержкой России и президента Путина, чем с интересами Болгарии". Один из предшественников Шаламанова на этом посту, Бойко Ноев, а так же журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat прямо обвиняют генеральную прокуратуру в препятствовании правосудию.

Грозев много писал о деятельности ГРУ. Российское министерство внутренних дел даже объявило его в розыск. В январе он выступал на парламентских слушаниях в Болгарии и заявлял, что власти страны скрывают свидетельства того, что за взрывами военных складов стоят российские спецслужбы.

Радио Свобода отправило запросы о расследовании взрывов в Совет министров Болгарии и Агентство национальной безопасности, ссылаясь на законы страны о свободе информации. Оба запроса были отклонены. В январе 2023 года генеральный прокурор Иван Гешев отверг обвинения в замалчивании результатов следствия и заявил, что прокуратура всегда сотрудничала с международными партнерами.

"Что касается взрывов, могу сказать, что мы тесно общаемся с нашими чешскими коллегами, – отмечал Гешев в интервью Радио Свобода после январских парламентских слушаний. – Я говорил по телефону с бывшим генеральным прокурором Чехии. Поверьте, вся информация, которая может быть полезна чешской и болгарской стороне, была предоставлена".

Радио Свобода спросило Гешева о ходе расследования серии взрывов на болгарских военных складах. Он впервые публично заявил, что шестерым россиянам предъявлены обвинения, и отметил, что они, вероятно, связаны с российскими спецслужбами. По словам Гешева, эти люди объявлены в розыск.