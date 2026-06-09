Болгария прекратит поставки вооружений в Украину

Новое правительство Болгарии не будет поставлять оружие Украине, заявил новоназначенный министр обороны страны Димитар Стоянов, сообщает информационное агентство BTA.

По словам Стоянова, война в Украине не будет разрешена на поле боя. "Мы наблюдаем войну на истощение, и сколько бы оружия ни было накоплено, единственным результатом будут человеческие жертвы. Пришло время сесть за стол переговоров", - заявил он на пресс-конференции 9 июня.

С 2022 года Болгария поставила в Украину 13 пакетов военной помощи. Их состав и стоимость не раскрываются.

В апреле на парламентских выборах в Болгарии победила партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева. Он был назначен премьер-министром.

Радев заявлял, что стремится к прагматичным отношениям с Россией. В 2025 году, еще будучи президентом Болгарии, он раскритиковал поддержку Украины со стороны Евросоюза и назвал перспективы победы Киева "обреченными".

Кроме того, он критиковал 10-летнее оборонное соглашение о совместном производстве оружия, включая дроны, подписанное в марте между Болгарией и Украиной. При этом Радев заявлял, что не будет блокировать решения Евросоюза о помощи Киеву.