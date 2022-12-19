Большая катастрофа в мелких деталях. Блогеры о "путинской войне"

В пятницу газета The New York Times опубликовала статью-расследование о том, почему нападение Путина на Украину обернулось таким провалом. Над статьёй под названием Putin's War работало шесть журналистов, изучивших сотни документов и поговоривших с десятками участников событий. В воскресенье сайт "Эхо", который делают бывшие работники "Эха Москвы", выложил русский перевод статьи. Но ещё до этого как сама статья, так и изложенное в ней стали предметом активного обсуждения.
The New York Times подготовила статью про войну России с Украиной – не статью, а книгу по размеру и документальное кино по форме. Про то, как планировалась, как Путин потихоньку съезжал с глузду у себя в бункере, как выглядел Патрушев на встрече с Бёрнсом в ноябре 2021-го, как всё разворовывали, на бумаге рисуя несуществующие части и новые вооружения, какие приказы раздали по частям 23 февраля (там прямо листки с приказами), как кого где уничтожали..
И, конечно, все-все-все – не только Греф, но уже и Песков, и Вайно, и Громов вовсю говорят, что ничего не знали про войну. Ещё несколько месяцев – и Патрушев с Шойгу будут сливать информацию NYT о том, что ничего не знали и сами ужасно удивились.
Огромная статья в NYT, детально описывающая ход войны и ошибки российского военного командования.
Особенно показались любопытны цитаты из прямого общения журналистов издания с отставным генералом Ивашовым (известный "патриот", публично предупреждавший Путина о неизбежном провале незадолго до начала вторжения) и Царевым (украинский оппозиционный политик, который, судя по всему, был главным претендентом на место промосковского гауляйтера).
Большой, журнального, если не книжного масштаба материал The New York Times про Россию на войне с Украиной; своего рода промежуточное подведение итогов с наметкой будущих перспектив.
Пересказывать в общих чертах нет смысла, потому что в общих чертах и так все понятно: все очень плохо, а будет еще хуже (фигурирует цифра, что Путин готов к общим потерям в 300 тысяч человек, это производит впечатление, но вряд ли о чем-то специально говорит). Материал интересен деталями, их очень много – от рассказов про то, как Путин отъезжал от реальности в прошлом году, до баек с передовой. Собственно, с точки зрения фактуры его основа – материалы, которые газете передали украинские власти; среди них, в частности, дневник российского военного (в материале есть фото рукописи) и армейские документы, где фиксируется процесс распада здоровья и морали захватчиков.
Отдельно мне запомнился рассказ мужика, которому в 2016 году дали миллион с лишним долларов, чтобы он "загримировал" разваливавшуюся базу Кантемировской дивизии перед визитом высокого начальства – оно собиралось проинспектировать итоги модернизации базы. И еще тот факт, что Евгений Нужин – человек, которого пригожинцы убили на камеру кувалдой – находясь в плену, успел дать интервью NYT и его даже сфотографировали.
С профессиональной точки зрения ужасно интересно было бы узнать, как это делалось. У материала шесть основных авторов; сообщается, что вклад внесли еще 18 (!) корреспондентов и трое переводчиков – плюс шесть продюсеров и картограф. Все это делится на шесть больших глав; вероятно, каждый основной автор писал по главе, привлекая фактуру от авторов поменьше. А сводил все это вместе, должно быть, редактор – но редакторы тут как раз нигде и не названы. Вот так всегда.
Информация о том, что Путин готов идти на потери в 300 тысяч человек, привлекла внимание многих.
Перевод на русский большого материала New York Times о войне, который сейчас все цитируют... Мне запомнились оттуда слова Нарышкина, который встречался с Бернсом в Анкаре и сказал, что в Кремле готовы на любые солдатские потери, но не отступят.
Россия всегда воевала, заваливая противника телами своих солдат. Никогда иначе.
Правда, в этот раз есть существенное отличие – дети Сталина, дети Хрущева, все они тоже воевали. А дети Путина, Нарышкина и прочих, я уверена, нет. Достаточно вспомнить "господина Пескова". Поэтому им вообще пофиг, что где-то кто-то там умрет. На кону же не их жизни, а чужими жизнями чертовски просто распоряжаться.
Ещё одной активно обсуждаемой темой стало то, что, по информации авторов статьи, американцы пытались скрыть от украинского командования данные о посещении Герасимовым фронта.
‼️США отговаривали Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, пишет The New York Times.
Речь идёт о ситуации, когда американцам стало известно о готовящемся визите Герасимова на фронт и они не стали делиться этой информацией с украинской стороной.
После того, как в Киеве всё равно узнали о планах Герасимова, в Вашингтоне стали отговаривать украинское руководство от покушения на него, ради недопущения войны России с США.
"Мы сказали им не делать этого", – заявил высокопоставленный американский чиновник.
"Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", – пишет NYT.
Рубрика "братский народ"
А вообще, надеюсь, хотя бы эта информация хоть в какой-то степени понизит уровень нашего гуманизма.
The New York Times утверждает, что американцы пытались предотвратить покушение на главу генштаба России, генерала Герасимова во время его посещения Изюма в конце апреля.
В этой истории следует отметить два любопытных момента:
1) Если в Вашингтоне действительно полагали, что убийство Герасимова приведет к прямому столкновению между Россией и США, то это серьезный просчет как в оценке поведения Путина, так и значения главы генштаба.
2) В Киеве могут быть в итоге довольны тем, что попытка ликвидировать Герасимова не удалась: российские провалы в войне – личные провалы Герасимова, который демонстрирует неспособность учиться на своих ошибках. А в мае его место мог бы занять более успешный и талантливый генерал.
Что произошло в ночь на 18 декабря. NYT: Вашингтон помешал Киеву совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
Прокомментировать могу только так: спецслужбы США вновь продемонстрировали, что в них еще осталось немалое число умных и дальновидных аналитиков. Которые, оценив масштаб личности и ума генерала Герасимова, справедливо предположили, что в случае его безвременной кончины (при всём небогатстве выбора) всё-таки есть немалый шанс, что место начальника Генштаба ВС РФ займёт кто-нибудь поумнее и хоть немного профессиональнее. И, следовательно, киевским марионеткам (после яркой, но бессмысленной перемоги в СМИ) будет потом воевать значительно тяжелее.
Если верить (а лучше не верить) дальнейшим подробностям – украинские ракетчики удар всё-таки нанесли, но, как известно, "дуракам всегда везёт" и среди жертв данного удара НГШ Герасимова не оказалось.
Со своей стороны – могу лишь поздравить генерала Герасимова с тем ,что он по-прежнему сохраняет шанс попасть под военный трибунал за "блестящее планирование" т.н. СВО, а налогоплатильщиков – с тем, что им не пришлось оплачивать роскошные государственные похороны полного кретина, усилиями которого наша армия понесла ряд оскорбительных поражений и тяжелые потери в личном составе и боевой технике.
Но главная тема статьи – не покушение на Герасимова и даже не цифры потерь, на которые якобы готов пойти Путин, а то, что российская армия оказалась абсолютно, катастрофически не подготовлена к ведению длительных боевых действий. Из описанных в статье фактов можно сделать вывод, что в российских военных провалах виноваты не столько военные, сколько сам Путин, принимавший все решения сам.
В недавнем телефонном интервью NYT генерал Ивашов сказал, что его предостережения перед войной перекликаются с тем, что он слышал в то время от нервных российских военных. Хотя Кремль настаивал на том, что вторжение в Украину не планировалось, некоторые считали по другому. Военные сказали генералу Ивашову, что "победа в такой ситуации невозможна", но их начальство сказало им не волноваться. Им говорили, что война на Украине будет "прогулкой в парке".
Последние 10 месяцев, продолжил он, оказались "даже более трагичными", чем предполагалось. Ловкие украинские генералы и солдаты перехитрили гораздо более крупного и смертоносного врага. Запад, воодушевленный успехами Украины, предоставил еще более мощное оружие, чтобы отбросить русских.
"Никогда в своей истории Россия не принимала таких глупых решений, – сказал генерал Ивашов. "Увы, сегодня восторжествовала глупость – глупость, жадность,мстительность и даже какая-то злоба".
Чтение доклада о войне, подготовленного главным британским военным think tank Royal United Services Institute, наводит на мысль о том, что в провале российской армии в первую очередь виноваты всё-таки не военные, а Путин. Просчеты носили в основном политический и, если так можно выразиться, "чекистский" характер.
Взять, например, описанную британцами чрезмерную зацикленность российского командования на секретности. Это явно издержки длительной службы Путина в "конторе". Понятно, что есть вещи, которые надо держать в секрете, но нельзя держать в секрете абсолютно всё и абсолютно ото всех. Российский президент же, похоже, попытался сделать именно это. В результате офицеры до последнего не представляли, какие задачи им предстоит решать. И даже когда последние до них были доведены, сделано это было в минимальном объёме – так, чтобы общей картины военные в любом случае не представляли. Именно поэтому когда всё пошло не так, возникла полная дезорганизация. Всё-таки нельзя зарегулировать вообще весь процесс, начисто лишив людей инициативы и понадеявшись исключительно на команду сверху. В таком сложном и многофакторном деле, каким является война – где многое зависит вообще не от тебя, а от противника, – без импровизаций и низовой инициативы не обойтись.
Вторая штука, которую отметили авторы доклада, – это чрезмерная зацикленность на скорости. Операция должна была быть молниеносной и, насколько я понял, именно это стало причиной многих проблем. Скорость сработала в ущерб качеству. Путин был уверен, что стремительный прорыв россиян настолько шокирует украинцев, что они массово начнут сдаваться, позабыв о том, что у них в руках тоже есть оружие. Ну а когда те сдаваться отказались, выяснилось, что вырвавшиеся далеко вперед и оставшиеся без прикрытия российские передовые части представляют из себя не только угрозу, но и отличную мишень. Типичная история – высадка десанта в Гостомеле.
Вообще, видно, что недооценка соперника имела место на всех этапах планирования. То есть, в момент, когда принималось решение о том, как в каждой конкретной ситуации поведут себя украинцы, предполагалось, что они поведут себя наихудшим образом. Откуда такое шапкозакидательство? Оно явно является следствием общей – политической – установки, спущенной с самого верха. Путин же сказал, что это неполноценный народ и неполноценная страна. Ну и кто в среде российской бюрократии посмеет усомниться в словах президента?..
Провалы не избавили Путина от желания командовать войной лично. На следующий день после выхода появилась информация, что Путин впервые посетил штаб "специальной военной операции".
Доносятся слухи, что Шойгу и Герасимову не понравились успехи Суровикина, и они в реальности весь ноябрь жаловались на него Путину, чтобы он, значит, избавил их от Суровикина. И настолько достали со своими жалобами, что Путин прервал свои раздумья о смысле жизни в дальнем скиту и приехал вчера ко всем троим, слушать доклады, а также продолжать слушать, как они жалуются друг на друга.
Не очень понятно, какие такие успехи Суровкина имеет в виду Баронова, но вскоре слухи превратились в официальные новости.
После многочасового совещания Путина в штабе группировки СВО с пятницу, в субботу министр обороны Шойгу совершил визит на театр боевых действий и облетел на вертолете группы войск. Вообще то все это говорит о возможном начале наступления.
Захар Прилепин
Встреча ВВП с Шойгу и Герасимовым, и вчерашний облёт Шойгу позиций – есть свидетельство того, что:
– император получил от подчинённых гарантии того, что на этот раз задачи будут выполнены в необходимом объёме, ситуация под контролем, ошибки учтены, враг будет повержен.
А если совсем-совсем начистоту, то что мешает этим деятелям соврать императору ещё раз? Что он им сделает-то?
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.