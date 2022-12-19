Большая катастрофа в мелких деталях. Блогеры о "путинской войне"

В пятницу газета The New York Times опубликовала статью-расследование о том, почему нападение Путина на Украину обернулось таким провалом. Над статьёй под названием Putin's War работало шесть журналистов, изучивших сотни документов и поговоривших с десятками участников событий. В воскресенье сайт "Эхо", который делают бывшие работники "Эха Москвы", выложил русский перевод статьи. Но ещё до этого как сама статья, так и изложенное в ней стали предметом активного обсуждения.

Константин Сонин

The New York Times подготовила статью про войну России с Украиной – не статью, а книгу по размеру и документальное кино по форме. Про то, как планировалась, как Путин потихоньку съезжал с глузду у себя в бункере, как выглядел Патрушев на встрече с Бёрнсом в ноябре 2021-го, как всё разворовывали, на бумаге рисуя несуществующие части и новые вооружения, какие приказы раздали по частям 23 февраля (там прямо листки с приказами), как кого где уничтожали..

И, конечно, все-все-все – не только Греф, но уже и Песков, и Вайно, и Громов вовсю говорят, что ничего не знали про войну. Ещё несколько месяцев – и Патрушев с Шойгу будут сливать информацию NYT о том, что ничего не знали и сами ужасно удивились.

Денис Билунов

Огромная статья в NYT, детально описывающая ход войны и ошибки российского военного командования.

Особенно показались любопытны цитаты из прямого общения журналистов издания с отставным генералом Ивашовым (известный "патриот", публично предупреждавший Путина о неизбежном провале незадолго до начала вторжения) и Царевым (украинский оппозиционный политик, который, судя по всему, был главным претендентом на место промосковского гауляйтера).

Александр Горбачев

Большой, журнального, если не книжного масштаба материал The New York Times про Россию на войне с Украиной; своего рода промежуточное подведение итогов с наметкой будущих перспектив.

Пересказывать в общих чертах нет смысла, потому что в общих чертах и так все понятно: все очень плохо, а будет еще хуже (фигурирует цифра, что Путин готов к общим потерям в 300 тысяч человек, это производит впечатление, но вряд ли о чем-то специально говорит). Материал интересен деталями, их очень много – от рассказов про то, как Путин отъезжал от реальности в прошлом году, до баек с передовой. Собственно, с точки зрения фактуры его основа – материалы, которые газете передали украинские власти; среди них, в частности, дневник российского военного (в материале есть фото рукописи) и армейские документы, где фиксируется процесс распада здоровья и морали захватчиков.



Отдельно мне запомнился рассказ мужика, которому в 2016 году дали миллион с лишним долларов, чтобы он "загримировал" разваливавшуюся базу Кантемировской дивизии перед визитом высокого начальства – оно собиралось проинспектировать итоги модернизации базы. И еще тот факт, что Евгений Нужин – человек, которого пригожинцы убили на камеру кувалдой – находясь в плену, успел дать интервью NYT и его даже сфотографировали.



С профессиональной точки зрения ужасно интересно было бы узнать, как это делалось. У материала шесть основных авторов; сообщается, что вклад внесли еще 18 (!) корреспондентов и трое переводчиков – плюс шесть продюсеров и картограф. Все это делится на шесть больших глав; вероятно, каждый основной автор писал по главе, привлекая фактуру от авторов поменьше. А сводил все это вместе, должно быть, редактор – но редакторы тут как раз нигде и не названы. Вот так всегда.

Информация о том, что Путин готов идти на потери в 300 тысяч человек, привлекла внимание многих.

Рустем Адагамов

Перевод на русский большого материала New York Times о войне, который сейчас все цитируют... Мне запомнились оттуда слова Нарышкина, который встречался с Бернсом в Анкаре и сказал, что в Кремле готовы на любые солдатские потери, но не отступят.

Лариса Ахаркава

Россия всегда воевала, заваливая противника телами своих солдат. Никогда иначе.

Правда, в этот раз есть существенное отличие – дети Сталина, дети Хрущева, все они тоже воевали. А дети Путина, Нарышкина и прочих, я уверена, нет. Достаточно вспомнить "господина Пескова". Поэтому им вообще пофиг, что где-то кто-то там умрет. На кону же не их жизни, а чужими жизнями чертовски просто распоряжаться.

Ещё одной активно обсуждаемой темой стало то, что, по информации авторов статьи, американцы пытались скрыть от украинского командования данные о посещении Герасимовым фронта.

Юлия Витязева

‼️США отговаривали Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, пишет The New York Times.



Речь идёт о ситуации, когда американцам стало известно о готовящемся визите Герасимова на фронт и они не стали делиться этой информацией с украинской стороной.



После того, как в Киеве всё равно узнали о планах Герасимова, в Вашингтоне стали отговаривать украинское руководство от покушения на него, ради недопущения войны России с США.



"Мы сказали им не делать этого", – заявил высокопоставленный американский чиновник.



"Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", – пишет NYT.



Рубрика "братский народ"



А вообще, надеюсь, хотя бы эта информация хоть в какой-то степени понизит уровень нашего гуманизма.

Александр Фридман

The New York Times утверждает, что американцы пытались предотвратить покушение на главу генштаба России, генерала Герасимова во время его посещения Изюма в конце апреля.

В этой истории следует отметить два любопытных момента:



1) Если в Вашингтоне действительно полагали, что убийство Герасимова приведет к прямому столкновению между Россией и США, то это серьезный просчет как в оценке поведения Путина, так и значения главы генштаба.



2) В Киеве могут быть в итоге довольны тем, что попытка ликвидировать Герасимова не удалась: российские провалы в войне – личные провалы Герасимова, который демонстрирует неспособность учиться на своих ошибках. А в мае его место мог бы занять более успешный и талантливый генерал.

Игорь Стрелков

Что произошло в ночь на 18 декабря. NYT: Вашингтон помешал Киеву совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова



Прокомментировать могу только так: спецслужбы США вновь продемонстрировали, что в них еще осталось немалое число умных и дальновидных аналитиков. Которые, оценив масштаб личности и ума генерала Герасимова, справедливо предположили, что в случае его безвременной кончины (при всём небогатстве выбора) всё-таки есть немалый шанс, что место начальника Генштаба ВС РФ займёт кто-нибудь поумнее и хоть немного профессиональнее. И, следовательно, киевским марионеткам (после яркой, но бессмысленной перемоги в СМИ) будет потом воевать значительно тяжелее.



Если верить (а лучше не верить) дальнейшим подробностям – украинские ракетчики удар всё-таки нанесли, но, как известно, "дуракам всегда везёт" и среди жертв данного удара НГШ Герасимова не оказалось.



Со своей стороны – могу лишь поздравить генерала Герасимова с тем ,что он по-прежнему сохраняет шанс попасть под военный трибунал за "блестящее планирование" т.н. СВО, а налогоплатильщиков – с тем, что им не пришлось оплачивать роскошные государственные похороны полного кретина, усилиями которого наша армия понесла ряд оскорбительных поражений и тяжелые потери в личном составе и боевой технике.

Но главная тема статьи – не покушение на Герасимова и даже не цифры потерь, на которые якобы готов пойти Путин, а то, что российская армия оказалась абсолютно, катастрофически не подготовлена к ведению длительных боевых действий. Из описанных в статье фактов можно сделать вывод, что в российских военных провалах виноваты не столько военные, сколько сам Путин, принимавший все решения сам.

Борислав Берёза

В недавнем телефонном интервью NYT генерал Ивашов сказал, что его предостережения перед войной перекликаются с тем, что он слышал в то время от нервных российских военных. Хотя Кремль настаивал на том, что вторжение в Украину не планировалось, некоторые считали по другому. Военные сказали генералу Ивашову, что "победа в такой ситуации невозможна", но их начальство сказало им не волноваться. Им говорили, что война на Украине будет "прогулкой в парке".

Последние 10 месяцев, продолжил он, оказались "даже более трагичными", чем предполагалось. Ловкие украинские генералы и солдаты перехитрили гораздо более крупного и смертоносного врага. Запад, воодушевленный успехами Украины, предоставил еще более мощное оружие, чтобы отбросить русских.

"Никогда в своей истории Россия не принимала таких глупых решений, – сказал генерал Ивашов. "Увы, сегодня восторжествовала глупость – глупость, жадность,мстительность и даже какая-то злоба".

Аббас Галлямов

Чтение доклада о войне, подготовленного главным британским военным think tank Royal United Services Institute, наводит на мысль о том, что в провале российской армии в первую очередь виноваты всё-таки не военные, а Путин. Просчеты носили в основном политический и, если так можно выразиться, "чекистский" характер.

Взять, например, описанную британцами чрезмерную зацикленность российского командования на секретности. Это явно издержки длительной службы Путина в "конторе". Понятно, что есть вещи, которые надо держать в секрете, но нельзя держать в секрете абсолютно всё и абсолютно ото всех. Российский президент же, похоже, попытался сделать именно это. В результате офицеры до последнего не представляли, какие задачи им предстоит решать. И даже когда последние до них были доведены, сделано это было в минимальном объёме – так, чтобы общей картины военные в любом случае не представляли. Именно поэтому когда всё пошло не так, возникла полная дезорганизация. Всё-таки нельзя зарегулировать вообще весь процесс, начисто лишив людей инициативы и понадеявшись исключительно на команду сверху. В таком сложном и многофакторном деле, каким является война – где многое зависит вообще не от тебя, а от противника, – без импровизаций и низовой инициативы не обойтись.



Вторая штука, которую отметили авторы доклада, – это чрезмерная зацикленность на скорости. Операция должна была быть молниеносной и, насколько я понял, именно это стало причиной многих проблем. Скорость сработала в ущерб качеству. Путин был уверен, что стремительный прорыв россиян настолько шокирует украинцев, что они массово начнут сдаваться, позабыв о том, что у них в руках тоже есть оружие. Ну а когда те сдаваться отказались, выяснилось, что вырвавшиеся далеко вперед и оставшиеся без прикрытия российские передовые части представляют из себя не только угрозу, но и отличную мишень. Типичная история – высадка десанта в Гостомеле.



Вообще, видно, что недооценка соперника имела место на всех этапах планирования. То есть, в момент, когда принималось решение о том, как в каждой конкретной ситуации поведут себя украинцы, предполагалось, что они поведут себя наихудшим образом. Откуда такое шапкозакидательство? Оно явно является следствием общей – политической – установки, спущенной с самого верха. Путин же сказал, что это неполноценный народ и неполноценная страна. Ну и кто в среде российской бюрократии посмеет усомниться в словах президента?..

Провалы не избавили Путина от желания командовать войной лично. На следующий день после выхода появилась информация, что Путин впервые посетил штаб "специальной военной операции".

Мария Баронова

Доносятся слухи, что Шойгу и Герасимову не понравились успехи Суровикина, и они в реальности весь ноябрь жаловались на него Путину, чтобы он, значит, избавил их от Суровикина. И настолько достали со своими жалобами, что Путин прервал свои раздумья о смысле жизни в дальнем скиту и приехал вчера ко всем троим, слушать доклады, а также продолжать слушать, как они жалуются друг на друга.

Не очень понятно, какие такие успехи Суровкина имеет в виду Баронова, но вскоре слухи превратились в официальные новости.

Сергей Марков

После многочасового совещания Путина в штабе группировки СВО с пятницу, в субботу министр обороны Шойгу совершил визит на театр боевых действий и облетел на вертолете группы войск. Вообще то все это говорит о возможном начале наступления.



Захар Прилепин

Встреча ВВП с Шойгу и Герасимовым, и вчерашний облёт Шойгу позиций – есть свидетельство того, что:



– император получил от подчинённых гарантии того, что на этот раз задачи будут выполнены в необходимом объёме, ситуация под контролем, ошибки учтены, враг будет повержен.

Игорь Караулов

А если совсем-совсем начистоту, то что мешает этим деятелям соврать императору ещё раз? Что он им сделает-то?