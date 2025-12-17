Больше 20 человек пострадали в результате удара по Запорожью

Не менее 26 человек пострадали 17 декабря в результате российского удара по Запорожью и Запорожскому району. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, военные России нанесли три удара управляемыми авиабомбами. В Запорожье повреждены два жилых дома. Кроме того, атакованы объект инфраструктуры и учебное заведение.

В ночь на 16 декабря российские военные ударили по девятиэтажному жилому дому в центре Запорожья, пострадали четыре человека. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в доме произошло возгорание четырех квартир на пятом и шестом этажах на площади 120 квадратных метров.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления России. Российские власти обвинения отвергают и заявляют, что атаки направлены на военные объекты.