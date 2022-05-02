Большой театр отменил балет Серебренникова и оперу Кулябина

Большой театр отменил майские показы балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова и оперы "Дон Паскуале" режиссера Тимофея Кулябина. Об этом сообщается в телеграм-канале Большого театра.
Вместо оперы "Дон Паскуале" будет опера "Севильский цирюльник", вместо балета "Нуреев" будет балет "Спартак". Причины изменения расписания не уточняются, билеты действительны.
- 28 марта суд в Москве отменил условный срок Серебренникову по делу "Седьмой студии" и снял с него судимость. На следующий день режиссер уехал из России во Францию. Позже в интервью Euronews Серебренников, комментируя настроения россиян по поводу войны, рассказал, что многие из них стали жертвами "многолетней жуткой пропаганды", а военные действия в Украине назвал "ужасным вторжением". 30 апреля он опубликовал в инстаграме фотографии с выставки антивоенных плакатов в Амстердаме.
- Кулябин с начала войны неоднократно публиковал в инстаграме антивоенные посты.
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