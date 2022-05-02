Большой театр отменил балет Серебренникова и оперу Кулябина

Большой театр отменил майские показы балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова и оперы "Дон Паскуале" режиссера Тимофея Кулябина. Об этом сообщается в телеграм-канале Большого театра.

Вместо оперы "Дон Паскуале" будет опера "Севильский цирюльник", вместо балета "Нуреев" будет балет "Спартак". Причины изменения расписания не уточняются, билеты действительны.