Большой театр отменил премьеру опер Молочникова после письма депутата

Режиссёр Александр Молочников не будет участвовать в постановке двух опер Большого театра, премьера которых была запланирована в новом театральном сезоне. Об этом сообщил директор Большого театра Владимир Урин в письме на запрос неофициальной группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) из Госдумы.
"Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А. А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено", – говорится в письме Урина. Он также уточнил, что Молочников "не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях" с Большим театром.
В начале августа секретарь ГРАД, депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов направил обращение к Урину. В письме он потребовал приостановить действие контракта с Молочниковым, пока не прояснится позиция режиссёра по поводу российского вторжения в Украину.
ГРАД обвиняет Молочникова в публичном осуждении российского вторжения в Украину, поддержке обращения артистов и худруков против российской агрессии, а также в том, что режиссёр "заявлял об ответственности России за события в Краматорске и Буче".
Премьера двух опер Большого театра к 150-летию композитора Сергея Рахманинова – "Франческа да Римини" и "Флорентийская трагедия" – будет отменена. О новых планах на сезон Большой театр объявит в середине сентября.
- Помимо Александра Молочникова и его "пособника" Владимира Урина, в списке "агентов иностранного влияния" Иван Ургант и его "пособник" гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также группа "Би-2", "пособника" которой найти не удалось.
- Рабочая группа в Госдуме ГРАД появилась по инициативе партии "Справедливая Россия – За правду" и экс-депутата Захара Прилепина в начале августа 2022 года. Официального статуса она не имеет. В группу входят депутаты, сенаторы и деятели культуры.
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