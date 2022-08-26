Большой театр отменил премьеру опер Молочникова после письма депутата

Режиссёр Александр Молочников не будет участвовать в постановке двух опер Большого театра, премьера которых была запланирована в новом театральном сезоне. Об этом сообщил директор Большого театра Владимир Урин в письме на запрос неофициальной группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) из Госдумы.

"Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А. А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено", – говорится в письме Урина. Он также уточнил, что Молочников "не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях" с Большим театром.

В начале августа секретарь ГРАД, депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов направил обращение к Урину. В письме он потребовал приостановить действие контракта с Молочниковым, пока не прояснится позиция режиссёра по поводу российского вторжения в Украину.

ГРАД обвиняет Молочникова в публичном осуждении российского вторжения в Украину, поддержке обращения артистов и худруков против российской агрессии, а также в том, что режиссёр "заявлял об ответственности России за события в Краматорске и Буче".

Премьера двух опер Большого театра к 150-летию композитора Сергея Рахманинова – "Франческа да Римини" и "Флорентийская трагедия" – будет отменена. О новых планах на сезон Большой театр объявит в середине сентября.