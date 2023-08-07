Бориса Кагарлицкого внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс социолога Бориса Кагарлицкого в реестр экстремистов и террористов. Сам Кагарлицкий с конца июля находится в СИЗО Сыктывкара по делу об оправдании терроризма.

ФСБ обвиняет Кагарлицкого в "призывах к терроризму с использованием интернета". Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщил, что поводом для уголовного дела стал пост политолога о взрыве на мосту в аннексированный Россией Крым, который произошёл в октябре прошлого года. В своём телеграм-канале в публикации от 8 октября Кагарлицкий заявил, что с "военной точки зрения" смысл взрыва понятен: "будут проблемы со снабжением". Он также рассуждал об экономических и политических последствиях происшествия.