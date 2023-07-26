Суд в Сыктывкаре арестовал социолога Бориса Кагарлицкого

Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца социолога и главного редактора левого онлайн-журнала "Рабкор" Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма, сообщил корреспондент Север.Реалии из зала суда. В случае признания Кагарлицкого виновным ему может грозить до семи лет лишения свободы.

По ходатайству следователя суд по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов не смог прилететь на суд в Сыктывкар из-за отсутствия билетов.

Ерохов ранее сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Кагарлицкого о взрыве на мосту в аннексированный Россией Крым, который произошёл в октябре прошлого года. Вероятно, речь идёт о записи в публикации в телеграме от 8 октября, в которой Кагарлицкий заявил, что с "военной точки зрения" смысл взрыва понятен: "будут проблемы со снабжением". Он также рассуждал об экономических и политических последствиях происшествия.

Перед заседанием Борис Кагарлицкий сказал Север.Реалии, что категорически не согласен с обвинениями, которые ему предъявлены и считает возбуждение дела политическим решением. Он был задержан в Москве. По его словам, этапирование в Сыктывкар - это "полный абсурд", так как обвинение не имеет никакого отношения к Республике Коми.

64-летний Кагарлицкий — директор Института глобализации и социальных движений, известный левый публицист, участник диссидентского движения в СССР.

Кагарлицкий преподаёт в Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинке), регулярно испытывающей давление со стороны властей. Его институт в 2018 году был внесён министерством юстиции России в список так называемых иностранных агентов и находится в процессе ликвидации. Сам Кагарлицкий попал в аналогичный список весной 2022 года.