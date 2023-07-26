Политологу Борису Кагарлицкому предъявили официальное обвинение

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предъявила официальное обвинение политологу Борису Кагарлицкому по статье о призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщила его дочь Ксения на своей странице в твиттере. По её словам, Кагарлицкого этапировали в Сыкртывкар.

В среду суд должен будет выбрать меру пресечения для политолога. Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов заявил, что дело его подзащитного расследует управление ФСБ по республике Коми.

Об уголовном деле в отношении Кагарлицкого стало известно 25 июля в ходе обыска у активиста Александра Арчагова. Позднее стало известно об обыске у знакомого политолога Артёма Ерофонова в Екатеринбурге.