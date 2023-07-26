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Политологу Борису Кагарлицкому предъявили официальное обвинение

Борис Кагарлицкий

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предъявила официальное обвинение политологу Борису Кагарлицкому по статье о призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщила его дочь Ксения на своей странице в твиттере. По её словам, Кагарлицкого этапировали в Сыкртывкар.

В среду суд должен будет выбрать меру пресечения для политолога. Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов заявил, что дело его подзащитного расследует управление ФСБ по республике Коми.

Об уголовном деле в отношении Кагарлицкого стало известно 25 июля в ходе обыска у активиста Александра Арчагова. Позднее стало известно об обыске у знакомого политолога Артёма Ерофонова в Екатеринбурге.

  • 64-летний Борис Кагарлицкий — директор Института глобализации и социальных движений, известный левый публицист, участник диссидентского движения в СССР. Он главный редактор онлайн-журнала "Рабкор". Арчагов, из обыска которого стало известно о деле, ведёт стримы в ютьюб-канале журнала.
  • Кагарлицкий преподаёт в Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинке), регулярно испытывающей давление со стороны властей. Его институт в 2018 году был внесён министерством юстиции России в список так называемых иностранных агентов и находится в процессе ликвидации. Сам политолог попал в аналогичный список весной 2022 года.

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